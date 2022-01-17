中二立委補選後 侯友宜聲望再奪第一

侯友宜表示，新北第3劑預計要打到128萬劑，他們希望在過年前全力衝刺。(記者張睿廷／攝影)

台中市第二選區立委補選及無黨籍立委林昶佐罷免案，國民黨 接連受挫。隨著11月26將舉行九合一選舉，TVBS民調 中心針對13位全國主要政治人物，進行聲望民意調查，調查結果顯示，新北市長侯友宜聲望再度奪下第一，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲 則位居二、三名。

民調結果指出，侯友宜滿意度達70%，雖較去年4月調查略降4個百分點，但仍維持七成，也明顯高於其他政治人物。陳時中滿意度為57%，但較去年下滑9個百分點。交叉分析顯示，國民黨認同者對陳時中滿意度減少7個百分點（39%：32%），中立民眾更減少一成（63%：53%）。

民調指出，柯文哲聲望增加6個百分點，至48%，排名由第五上升至第三，六都市長中僅次於新北市長侯友宜。進一步分析，50至59歲及60歲以上對柯文哲滿意度增加一成以上，分別至48%及35%，但都仍低於20至49歲五成以上的滿意度。國民黨認同者有71%滿意柯文哲，大幅增加兩成以上，中立民眾滿意度增加5個百分點至44%。

在其他六都方面，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦滿意度皆為46%，兩人聲望排名並列第四。陳其邁滿意度較上次調查的38%明顯上升8個百分點，排名第四也較去年4月的第九名大幅上升。交叉分析顯示，陳其邁在各年齡層滿意度皆呈現上升，其中20至29歲及30至39歲都增加一成以上，50至59歲及60歲以上也增加8個百分點。

政黨傾向方面，民進黨認同者（83%）、國民黨認同者（19%）及中立民眾（41%）滿意陳其邁的比例都增加一成左右。台南市長黃偉哲在此次民調聲望排名第六，滿意度較去年調查回升2個百分點至43%，而黃偉哲不滿意度僅17%，有多達40%民眾並未表示意見。

台中市長盧秀燕聲望較去年下滑11個百分點，至40%，滿意度減少比例是此次調查政治人物中最多，而不滿意度34%，也增加一成以上，排名由第三下滑至第八名。交叉分析顯示，20至29歲及30至39歲對盧秀燕的滿意度下滑5個百分點，至三成五上下；50至59歲更減少19個百分點，至47%，而60歲以上減少了16個百分點，至36%。

政黨傾向方面，民進黨認同者滿意盧秀燕比例減少近兩成，至20%；中立民眾減少一成，至41%；而國民黨認同者也小幅減少6個百分點，至74%。地區方面，中彰投地區58%滿意盧秀燕，略增3個百分點；其他地區滿意盧秀燕的比例則明顯下滑，北北基（41%）、高屏澎（34%）下滑一成以上；桃竹苗下滑16個百分點，至36%；雲嘉南地區下滑超過兩成，至28%。

在四大公投未過關後，蔡英文總統聲望為41%，與去年4月相同，排名由第六降至第七，不滿意度增加7個百分點，至40%，與滿意度相當。行政院長蘇貞昌本次調查聲望與去年4月同樣為39%，排名第九，不滿意度45%，高於滿意度。

而副總統賴清德的聲望為38%，較去年調查略增2個百分點，高於30%不滿意，排名第十，31%未表示意見。立法院長游錫堃滿意度為31%，略降1個百分點，與不滿意的32%相當，同時有37%沒有表示意見。整體而言，綠營中央4位主要政治人物的滿意度變化不大。

國民黨方面，前總統馬英九聲望較上次調查下滑5個百分點，減少至26%，明顯低於不滿意的46%，名列十二。黨主席朱立倫上任3個月，遭逢四大公投挫敗，近期立委補選及罷免案也失利。在此次民調中，朱立倫滿意度只有21%，排名居末，有61%表示不滿意，是此次調查13位政治人物中最高。

本次調查是TVBS民意調查中心採市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於1月10日至13日晚間18時30分至22時，共接觸1434位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為434位，拒訪率為30.3%，最後成功訪問有效樣本1000位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。