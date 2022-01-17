綠營猛轟 盧秀燕中台灣滿意度逆升3個百分點

台中市長盧秀燕聲望調查，排名滑落但中彰投的滿意度增加3個百分點。(本報資料照片)

TVBS今公布最新「全國政治人物聲望調查」，上次調查，台中市長盧秀燕居第三，這次落到第八。盧秀燕從中二補選開始，成為綠營攻擊對象之一，對全國知名度產生影響，不過從區域分析交叉比對發現，中彰投對盧秀燕的滿意度「不減反增」甚至成長了3個百分點，換句話說，綠營猛攻，盧秀燕在非中部地區有受影響，但「真正有選票」的台中，沒有影響！

這次TVBS進行「全國政治人物聲望調查」，將主要政黨領袖、總統、副總統、行政院長、立法院長及六都市長列為調查目標，探詢全國民眾對這些政治領袖的滿意度，結果今天中午公布。

從中二補選開始，民進黨 連日打顏寬恒、並攻擊盧秀燕，一石兩鳥，對盧在全國聲望產生影響，但民調 中有個「魔術數字」即盧在這次調查，中彰投區域從55％上升到58％，成長3%，換言之，這波強烈攻擊對在地民眾影響不大，盧秀燕滿意度不減反增。

選舉沒有不打負面牌、抹黑的，這次中二補選在台中，其他五都沒有選舉，五都市長呈現出來的是「防疫 和市政工作」；但民進黨透過補選倒顏打盧秀燕，盧面臨「選舉風波」加上去年處於高民調， 自然下滑，但2022大選，全國都在選舉，媒體版面分散，攻擊力道也會分散。