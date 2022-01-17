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旅美學者林環牆：倫敦大學沒蔡英文博士資料

記者李承穎／台北17日電
旅美學者林環牆在臉書「獨立觀察」發文直指，倫敦大學承認本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊。(取材自臉書)
旅美學者林環牆在臉書「獨立觀察」發文直指，倫敦大學承認本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊。(取材自臉書)

蔡英文總統「論文門」爭議已進入第三年，旅美學者林環牆昨天在臉書「獨立觀察」發文指出，倫敦大學新任「資料保護暨資訊法遵」主管，以電子郵件回覆「倫敦大學承認本身沒有持有LSE（倫敦政經學院）所持有的有關蔡英文的任何資訊」。不過，總統府對林環牆說法沒有回應。

林環牆指出，去年秋天，倫敦大學悄悄撤換掉該校兩年來積極為蔡英文遮羞的「資料保護暨資訊法遵」主管古德先生（Kit Good），並找來素與倫敦大學毫無淵源的米爾威勒女士（Suize Mereweather）接任。

林環牆提及，過去兩年多來，他已和古德先生交手多次，提問了不少論文門最敏感的問題，古德先生都規避不答。

林環牆說，米爾威勒女士似乎比較不願意再為蔡英文做不當的資訊掩蓋，她在回覆陳先生（Li Xing Chen）引用自由資訊法的提問時，公開正式做了以下兩點清清楚楚的說明：第一，倫敦大學承認本身沒有持有LSE所持有的有關蔡英文的任何資訊；第二，博士學位授與的主要紀錄 （primary record），是在倫敦大學轄下各學院，並不在倫敦大學本身。

林環牆表示，倫敦大學沒有蔡英文博士資料，而LSE也沒有，不就等於該資料根本就不存在，「蔡英文詐騙博士學歷的黑心與無恥，已表露無疑」。

林環牆還說，在台灣端，蔡英文的政大人事相關檔案已被「御用教育部」無恥地以絕對機密等級封存30年以上，而蔡英文1983年的所謂「出入境紀錄」也被「御用內政部的出入境管理局」虛構來捏造「當天台北直飛倫敦，次日奔赴倫敦口試」的無恥情節。台灣有是非、正義嗎？

蔡英文 教育部 詐騙

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