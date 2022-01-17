黑白集／選舉年辦舊案 「升級版」東廠來了

宜蘭縣長林姿妙遭廉政署30多路大搜索，形象恐受重傷。（圖：民眾提供）

宜蘭縣長林姿妙遭廉政署30多路大搜索，縣府、官邸和羅東鎮公所都被翻遍，漏夜偵訊，最後卻無保請回。正逢選舉年，政府如此大動作查辦舊案，又故意讓媒體拍到林姿妙辦公室遭翻箱倒櫃，這想要造成什麼印象可想而知。簡言之，東廠來了，在野黨政治人物都要小心！

三年多前促轉會副主委張天欽曾以「東廠」自命，要以「除垢」對付侯友宜 ，可惜最後「壯志未遂」下台。但蔡政府並沒有浪費這個構想，廉政署就是「升級版」的東廠，比促轉會好用得多。且看這次搜索行動，不論政府手中有多少證據，先派出大隊兵馬殺得你全家四代面色如土，再佐以綠營地方人馬的指指點點製造風聲，還怕林姿妙的形象不毀於一旦？

這次查的是林姿妙在羅東鎮長任內的舊案，都過了兩、三年，卻挑在此際發難，顯然是項莊舞劍，意在影響年底選情。與此同時，新竹地檢署兵分22路搜索聯亞 生技，一名副總因涉「內線交易」以台幣300萬元交保，顯然嫌疑重大。但外界仍議論紛紛，原因是，股價 漲了十幾倍的高端也被告發官商勾結、圖利等多起，檢調何以遲遲不見作為？

「東廠」之所以令人討厭，並非它凶狠絕殺，而是因為它聽命於威權，專向特定對象下手，甚至不惜羅織罪名。請拿查林姿妙的標準，辦一下高端吧！