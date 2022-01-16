馬英九、朱立倫聲援林姿妙 朱：組司法團隊抗綠追殺

宜蘭縣長林姿妙捲入弊案風波，15日意外現身，表示相信司法公正。（圖：民眾提供）

檢廉大動作搜查宜蘭縣長林姿妙，震撼宜蘭政壇。林姿妙昨天原無安排公開行程，昨早卻意外現身，林姿妙表示，她感謝鄉親支持，相信司法會公正，接下來就繼續打拚；現場民眾大喊「加油」，表達支持之意，林姿妙也微笑點頭。

本報系聯合報報導，前總統馬英九 和國民黨 主席朱立倫昨天都隔空聲援林姿妙，直指綠營政治追殺。馬英九在台中受訪時指出，沒有證據證明，但用司法執行政治追殺，不道德也違法；很多藍營首長都政績卓著，做人清白，應該不會怕這些追殺，「我們當然會嚴陣以待」。

朱立倫昨出席新竹縣峨眉桶柑產業開幕活動表示，針對民進黨 利用司法手段、政治追殺，國民黨一定捍衛縣市首長清白，台灣的民主不是一黨獨大、一黨專政，民進黨一再針對國民黨的政治人物、縣市長，希望一一下馬，這不是台灣民主之福，「如果今天全台灣都是民進黨的，這是台灣的民主嗎？」

林姿妙遭檢廉約詢後，連兩日無公開行程，但林姿妙昨天一早接連出席「歡樂宜蘭年」及「三星青蔥銀柳節暨農特產品行銷活動」兩場公開活動，不少民眾對林姿妙高喊「縣長加油」、「我們支持妳」，她則微笑回應。

台北中國時報報導，朱立倫15日語出驚人說「聽聞下周民進黨還要對某個縣市有所動作」，因此針對綠營以司法追殺藍營縣市長的手段，國民黨會堅定捍衛所有縣市長的清白，並組成最強的司法團隊，讓藍營縣市團結起來，全力對抗民進黨的司法手段。

有媒體指他稱侯友宜是下一個，朱立倫說，他沒講誰是下一個，是媒體詢問如果侯市長是下一個，他回應「絕不意外」，因民進黨絕不會放過國民黨的縣市長，他再一次呼籲民進黨，台灣的民主不是一黨獨大，不是一黨專政。

朱立倫指出，我們尊重司法，但一定要有明確證據、案情，而不是用大幅度的搜索、約談，最後無保請回，再透過名嘴、網路的渲染，這對縣市長傷害有多大？這不是台灣民主應該做的方式。

對於可能成民進黨追殺的下個目標，侯友宜昨出席新北市第95至101家公共托育中心開幕時回應，「我們好好努力為人民做事，才是最重要！」