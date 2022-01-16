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黑白集／政治剿殺 豈容藍營歲月靜好

黑白集
國民黨主席朱立倫質問約談林姿妙「是在演哪一齣？」更痛批蔡政府「絕對權力，絶對割喉割到斷」。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫質問約談林姿妙「是在演哪一齣？」更痛批蔡政府「絕對權力，絶對割喉割到斷」。（本報資料照片）

宜蘭地檢署指揮廉政署，大動作搜索宜蘭縣長林姿妙等人的官邸、住處、辦公室，連林姿妙的子女都被查，卻於漏夜偵訊後將她無保請回，落差之大，引發連串揣測。

司法貴在平等，縣市長絕無不能搜查、夜訊等特權；但官邸被搜、牽連子女，確屬罕見，檢方總該給個能夠服人的說法。

15年前國民黨籍基隆市長許財利因捲入購地弊案，官邸被搜，檢方夜訊後認事實明確，令具250萬元台幣重保；當時國民黨主席馬英九僅能說毋枉毋縱，那敢為許發聲。

相較許案的一搜蓋棺，林姿妙無保請回，顯示檢方案情不清、證據不全，難怪引發質疑：年底縣市長選舉即將登場，檢方大動作所為何來？雖說法律無假期，但連夜偵搜加輿論發酵，政治後座力何其巨大！難道蔡政府的「選舉國家隊」已開始出動？

國民黨主席朱立倫質問約談林姿妙「是在演哪一齣？」更痛批蔡政府「絕對權力，絶對割喉割到斷」。也有人認為，林姿妙面對公投案的低調反換來政治絕殺。而民進黨批國民黨不尊重司法，但自己踐踏司法何曾少過？

選舉搞到成王敗寇，昨天輾壓顏寬恒，今天突襲林姿妙，明天剿殺誰？藍營諸侯真能無感？除了以清廉為本，還須時時提防明槍暗箭，更不能缺少同黨齊心。畢竟，政治歲月，豈容靜好！（轉載自聯合報）

國民黨 馬英九 公投

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