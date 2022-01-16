蔡蘇體制牢不可破 綠接班埋隱憂

民進黨在四大公投「完勝」後，「蔡蘇體制」更牢不可破，但行政院長蘇貞昌（左）任期愈久，恐成黨內中生代如桃園市長鄭文燦（右）等人接班的隱憂。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌就職滿三周年，民進黨 內普遍認為，挺過四大公投 後，「蔡蘇體制」更牢不可破，目前沒有內閣改組的理由，但派系要角也憂心，蘇揆任期愈長將成為中生代接班布局的隱憂。東華大學教授施正鋒說，蔡英文總統當初上任就是黨內中生代「將老一輩請上神桌」，如今持續倚重蘇貞昌，顯示人事布局比前總統李登輝更保守。

施正鋒表示，民進黨向來是派系結合，沒有真正的黨，黨內彼此之間會互別苗頭，然後再競爭，閣揆大位長期不輪轉，確實影響中生代接班；但目前民進黨中生代基本態度仍是尊重蔡總統，依然長不大，加上蘇某種程度自認「閣揆當初是蔡總統來拜託我的」，此心理依舊存在，將是接班梯隊是否順利的觀察指標。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，民進黨雖完勝四大公投，但民調顯示，蘇內閣支持度依然在中低檔徘徊，公投只是讓蘇解除倒閣危機，並未大幅提升施政滿意度；換言之，蔡蘇體制非牢不可破，仍可能面臨挑戰。

蘇貞昌是近年最具實權的行政院長，但蘇專斷風格，確實讓綠營非蘇系與在野黨不滿，英系多次透過聯合聲明指點重大政策，即可見端倪。四大公投初期，藍營定調為對蘇貞昌的不信任投票，綠營內部也不乏類似聲音；民進黨最終在公投完勝，蘇也化解政治危機，預料「蔡蘇體制」至少持續到今年底選戰結束。

立法院民進黨團總召柯建銘指出，政治流言不斷，過去有太多奇人、大師、企業界、各行各業朋友「提點」他2020閣揆會換人，之後又說公投後絕對換閣揆；總預算還沒過，還有臨時會，「蘇院長做錯什麼事？要換，誰會比他強？」

不過，綠營派系人士說，中生代接班問題不能只看幾位部長，執政團隊需要很大一群人，文官養成雖與幕僚群屬性差異大，但都需要相當時間在不同位置歷練，才能成為持續執政的根基；若民進黨想要長久執政，更不能長期讓同一系統把持大量行政資源。

派系人士指出，蘇內閣如果全部不動，交通部前部長林佳龍、今年任期屆滿的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅與屏東縣長潘孟安何去何從，府院黨要好好思考。

黨政人士表示，蘇貞昌施政受到肯定，目前沒有換閣揆的可能，但蘇揆不動，其他內閣職務未必完全不調整；民進黨在農曆年後將展開縣市長提名 ，若有政務官參選，內閣勢必隨之微調。