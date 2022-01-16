不反核食？藍營炸鍋 朱立倫滅火：反對傷害民眾健康

朱立倫16日表示，對於任何有可能傷害民眾健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百反對。（記者余承翰／攝影）

蔡政府傳將開放日本 福島食品進口，國民黨 前天回應，「如果日本政府能以誠意，用科學以及事實，向台灣人民保證日本進口食品的品質與安全，就不反對日本核食進口」。此說法引爆藍營炸鍋，中廣董事長趙少康昨要求國民黨主席朱立倫出面說明；國民黨中央昨改口，如果沒有明確標示、保證協助加入CPTPP，國民黨拒絕恣意開放核食進口。

國民黨主席朱立倫今天早上表示，對於任何有可能傷害民眾健康一絲一毫，國民黨絕對百分之百反對。

趙少康表示，反對日本核食進口是國民黨的政策，是前副主席郝龍斌發起的公投，經700多萬人投票通過的，要改變不是不可以，但絕不是這樣草率；這麼重大的政策改變，有跟立院黨團、14位執政縣市長商量嗎？朱立倫不是說以後會擴大決策圈，到底跟什麼人討論過？

趙少康質疑，聽說因為朱立倫計畫2月訪美途中先訪日，所以就要送禮物？當民進黨 還在商量如何明修棧道、暗渡福島核食時，國民黨竟主動送上大禮，實在匪夷所思，有這樣的在野黨，難怪民進黨可肆無忌憚橫行霸道。

據了解，前晚媒體報導後，國民黨也發現容易引起誤解，經過修正後正式定調為，「如果沒有明確標示、產地證明、官方輻射文件，沒有科學的食安保證、沒有與在野黨溝通、沒有保證協助加入CPTPP，就不該允許日本核食進口」。

國民黨文傳會副主委林家興說，對於日本核食的政策立場，黨內相關討論仍在進行中，待討論後凝聚共識；對於外界臆測，包含將出訪日本行程與其他議題做有目的性掛鉤，皆非國民黨立場。

朱立倫今天早上出席北市議員李明賢舉辦的活動時表示，對於任何有可能傷害民眾健康一絲一毫的，國民黨絕對百分之百反對，我們一定是與全民站在一起的，這是經過三年前的公投，民進黨若以所謂的交換國際政治利益，我們絕對不能認同。

朱立倫說，國民黨堅定的立場，就是民眾的健康安全是最重要，黨也會由國民黨中央、地方、還有黨團、以及智庫，結合起來，一個最強團隊，加上專業團隊，一定要搜集所有科學證據，提出最堅強數據，捍衛民眾健康。