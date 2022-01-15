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反對日本核食進口 民團：沒必要承擔風險

台灣新聞組／台北15日電
民進黨擬解禁日本核食，民團有異見。圖為台灣民眾上街頭反對日本核食開放。（本報資料照片）
民進黨擬解禁日本核食，民團有異見。圖為台灣民眾上街頭反對日本核食開放。（本報資料照片）

執政黨擬就福島食品解禁速戰速決，董氏基金會營養組主任許惠玉表示，就算微量，還是有風險，台灣與日本飲食習慣相近，有些物質如銫133、137半衰期長達30年，針對高風險的嬰兒食品、菇類等必須留意，且民眾沒必要承擔風險。

校園午餐搞非基行動發起人黃嘉琳無奈表示，又來「速戰速決」這一套了，這幾年查驗日本進口食品結果，還是有零星發現銫137殘留；她表示，如何讓菇類、茶葉等高風險的產品做好邊境管制、把風險降到最低，才有條件去評估開放，不要最後又流於政治攻防。

國民黨主張，日本政府應提供更多更新的福島附近縣市食品風險評估分析報告、產地證明、官方輻射證明文件，必要時也應配合台灣派員赴日查廠等措施。且若日方保證與其他十個會員國協調推動台灣入會，台灣才有開放核食必要，否則「若未能得到加入CPTPP保證就要開放核食，台灣人情何以堪？」

許惠玉表示，不清楚到底日本有沒有真的給壓力，就普通百姓的立場，吃的東西選擇這麼多，民眾沒必要承擔這樣的風險，且若不進口福島五縣市的農產品，也保障台灣內的農民與農產品，「有什麼不好？」

福島核災後，全球有55國陸續對日本食品祭出不同程度禁令，目前有41國完全解禁，12國部分禁止，或需附檢驗證書。去年1月，新加坡有條件擴大放寬條件，不再要求日方提供輻射證明與產地證明的「雙證」；9月美國解除限制，歐盟10月也跟進。南韓則是禁止水產、菇類。

執政高層說，台灣不可能不處理，今年上半年勢必要完成開放。台灣「與其閃躲，不如面對」，關鍵在如何權衡解禁程度。 

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