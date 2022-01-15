避免燒到年底選戰…日本核食解禁 綠擬「速戰速決」

民進黨團總召柯建銘（左）14日邀集民進黨團立委與政院官員討論福島食品解禁問題。（記者林澔一／攝影）

日本 福島食品解禁 箭在弦上。民進黨 立法院黨團總召柯建銘昨天中午邀集民進黨團立委與政院官員會商福島食品議題。柯建銘表示「這局當然要面對」，也明白指出「這沒有表決問題，公告一段時間就生效」。顯示行政、立法部門為福島食品解禁，已快速「動起來」。

柯建銘與行政院政務委員羅秉成雖都強調「沒有時間表」，但民進黨內已湧現「速戰速決」的聲音，希望盡快開放，避免爭議延燒到年底選戰。

前天晚上，身兼民進黨團幹事長的劉世芳在黨團通訊群組向綠委發出邀請，以討論「日本福島周邊食品進口議題」邀請行政單位一同參加。群組內，行政院副秘書長何佩珊拜託關心此議題的立委可踴躍參加；甫當選立委的林靜儀提出，應擬定正式名稱，不要叫「核食」，立委黃世杰則回應，或可簡稱「核食」。

柯建銘說，「我們要加入CPTPP，有什麼能量說這個不要？」柯建銘強調，福島食品進口議題從2017年就開始討論，時程尊重經貿團隊安排。

執政高層表示，日本對CPTPP有很大影響力，「台灣的壓力很大」，不可能不處理。涉外黨政人士表示，大陸與台灣都申請加入CPTPP，今年適逢中日建交50周年，北京勢必也想在對日關係有所精進，若北京早一步解禁或先進CPTPP，台灣處境將更為尷尬。

昨天中午農委會主委陳吉仲、政委羅秉成、何佩珊與民進黨立委莊競程、蘇巧慧、鄭運鵬等人魚貫進入柯辦。一小時後，羅秉成發表聲明表示，福島食品議題引起各界關注，民進黨籍立委也關心，因此邀衛福部及農委會等官員到場，針對福島周邊食品相關資訊、台灣現行管制措施、檢驗量能及執行情形、國際趨勢及發展等議題說明。

柯建銘昨受訪時指出，台日經貿會議一定會談到日本食品，總統也講話了，「這局當然要面對」，政治的事情一關關來，環團、NGO等民團可能會反彈，但政府一定會嚴格把關，擬定配套措施，面對技術性問題，跟在野、民團溝通，「這沒有表決問題，公告一段時間就生效」。柯建銘說，「有政治常識的人都知道，這題必須面對」。

羅秉成表示，台灣不會進口「核食」，任何國家的食品要進口到台灣，政府都會參考國際標準、科學檢驗，為人民健康把關。