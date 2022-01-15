新聞眼／宜蘭土地利益糾葛 藍綠都有份

宜蘭縣近年高樓愈蓋愈高，天際線扭曲發展，難逃地平線利益糾葛。宜蘭地檢署大動作搜索，疑與「機六」用地變更及農地利用有關。（本報資料照片）

宜蘭縣長林姿妙遭搜索，震驚藍綠政壇，同一時間，宜蘭地方有力人士紛紛透過管道打聽「是哪一案」，大大小小的土地開發、市地重畫籌辦過程，在圈內甚囂塵上，深怕一把火燒到自己。因為宜蘭土地利益長期糾葛，向來不分黨派，也不分藍綠。

宜蘭土地不只是利益問題，更有高度的政治象徵。1987年12月，當時宜蘭縣長陳定南擋下六輕在宜蘭設廠，他明白表示，像六輕這麼大規模的石化工業區，將對宜蘭帶來巨大汙染與傷害。陳定南為宜蘭擋下汙染，隨著雪隧通車後，帶來的卻是觀光 飯店、高樓住宅入駐，帶動繁榮、地價，也帶起一股搶地潮。地方環團看著被扭曲的宜蘭天際線，忍不住感嘆，「擋下了石化台塑、擋不住建商財團」。

2014年，宜蘭縣府將宜蘭市運動公園附近的「變更宜蘭都市計畫細部計畫」第三種住宅區建物高度，從21公尺提高到50公尺，國民黨即質疑宜蘭天際線不保，儘管宜縣府強調天際線已很嚴格，但宜蘭人口外流、高樓卻愈蓋愈高，「人愈少、樓愈高」，圖利財團的質疑聲浪仍然不減。

去年7月，高鐵延伸宜蘭案引發軒然大波，全案從原先顧問公司建議「宜蘭站」優先，交通部轉向四城站，炒地爭議再度四起。從原本傳聞「林姿妙主張縣政中心站、民進黨 屬意宜蘭站」的藍綠之爭，延燒成民進黨派系內鬥。紛擾長達兩個多月，交通部最後找到新站，「皆不歡喜，但都不得罪」，程序仍備受質疑，卻才使風波漸息。

不過，一條高鐵也讓外界看見寸土寸金的宜蘭，建設背後盡是鈔票與選票。在爭議期間，短短兩個月，被點名的四城站地價攀升，田邊四處可見代表鑑價過的「紅圈」，一棟21戶的大樓瞬間銷售一空，縱使最後四城「出局」，墊高的地價已能滿足地主與仲介。

從高鐵案可見，無論四城案、宜蘭案、縣政中心案或羅東案，各有地主擁護，地主也同時是藍綠金主。數十年來，宜蘭三大地主大量購地，支持藍綠政治人物，政商互助，彼此牽線；尤其宜蘭有五分之一是平原，地小人稠，親戚糾葛其中，每逢重大建設投資 進駐，仲介總被詢問，「區段徵收在哪塊？」

近五年，土地變更市地重畫案尤其多，早期公共設施保留地變更案卡得久，多數放在內政部都市計畫委員會，一綁就是20、30年，隨著近年陸續解編，地主拿回一定的土地。前縣長陳金德開了解編之門，繼任的林姿妙隨後變更土地，相關案子都需經過層層都市計畫程序，也有一定的機制，各個關卡暗藏利益角力，選舉一到就成為政敵檢舉的「小辮子」。

這回林姿妙被連夜訊問，列為被告但無保請回，殺傷力之強，已可預見在年底大選前，都將成為藍綠攻防焦點。但宜蘭複雜的土地生態宛如「歷史共業」，並非一朝一夕所成，天際線的扭曲發展，源於地平線利益糾葛，政商檯面下的「默契」，藍綠都有份。