檢廉大動作搜索約談林姿妙 法界：不符最小侵害原則

宜蘭縣長林姿妙（中）疑涉貪被搜索，訊後無保請回列被告。（記者戴永華／攝影）

檢廉前天以圖利為由，大動作搜索、約談宜蘭縣長林姿妙，震撼宜蘭政壇。檢方能聲准搜索票，代表林有一定程度的犯罪嫌疑，如果搜索後進一步認為有串供滅證之虞，甚至應考慮向法院聲請羈押，但最後結果竟是「無保請回」，而非於複訊後選擇諭知交保。對照檢廉兵分30多路出擊，法界質疑，一開始全案是否有大動作搜索的必要？

據了解，林姿妙若以檢方所稱涉及圖利，檢廉在偵查一段時日之後，對於該案掌握的證據是否充分、犯罪事實是否存在，應該了然於胸；既然發動搜索，就應期待除了既有掌握的事證，還要能找出其他足以說服法院的證據，以此證明實施偵查作為有其必要性和正當性。

法界質疑，雖然實務上無法期待搜索必有斬獲，但檢廉若已掌握林姿妙基礎犯罪事證，為避免後續偵查受影響，在如此大規模搜索後，即便決定不聲押、也應選擇具保、限制出境、出海作為羈押替代手段，如果連這個都沒有，檢廉大老遠「請」林姿妙來回奔波，究竟實益何在？

法界人士議論紛紛，由於年底大選腳步即將展開，檢廉大動作的偵查作為，背後恐有政治因素考量，整起案件的偵查手段，也不符合對基本權干預的最小侵害原則。藍營人士直言，全案只怕是「項莊舞劍、意在妙妙姐」，犯罪事實仍待搜查證明，但攪亂林姿妙選情的效應已浮現，對手、網軍、側翼將不乏攻擊題材。

林姿妙早年因夫婿、前省議員林明正早逝而踏入政壇，一路從縣議員、羅東鎮長到入主縣府，憑著超高親和力連戰皆捷。宜蘭選民結構向來綠大於藍，林姿妙雖是國民黨 籍，但民間好友廣納藍綠，幾次重大事件的發言皆以民意為依歸，刻意淡化政治色彩，「媽媽縣長」形象獲得不少中間選民支持，連民進黨 政治人物也不排斥與她同框。

不過，林姿妙從政以來的政商關係常被有心人放大檢視，這次廉檢大動作搜查，除了林姿妙本人，連縣府團隊主管與其親友也受波及，從未敗選的林姿妙正面臨從政以來的最大風暴 。