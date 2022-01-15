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民進黨下個要追殺侯友宜？朱立倫：絕不意外

台灣新聞組／台北15日電
新北市長侯友宜將成民進黨下一個政治追殺目標？國民黨主席朱立倫說「絕不意外」。（記者林澔一／攝影）
新北市長侯友宜將成民進黨下一個政治追殺目標？國民黨主席朱立倫說「絕不意外」。（記者林澔一／攝影）

宜蘭縣長林姿妙、羅東鎮長吳秋齡疑涉貪被調查，兩人訊後無保請回列被告，地方議論紛紛。網路議論，下一個可能是新北市長侯友宜國民黨主席朱立倫說「絕不意外」；侯友宜昨僅說，「目前林姿妙的案子還在偵查中」。有意參選縣長的民進黨籍宜蘭市長江聰淵說，檢廉一定掌握充足事證，才敢約談行政首長與其家人，跟政治打壓完全扯不上關係。

本報系聯合報報導，國民黨主席朱立倫昨說，只要是國民黨執政縣市，民進黨都想一一擊破，盼國民黨整個沉船，讓民進黨一黨獨大；司法都須公正，不要政治追殺，要有明確證據、案情，而不是在案情不清、證據不全下就全面搜索約談，最後無保請回，這次約談林姿妙是在演哪一齣？這時候縣市長已經名譽受損，綠營之後一定全面透過媒體與網軍繼續追殺。

另據台北中國時報報導，朱立倫表示，先前檢警調在中二補選中對付顏家，選舉結束後直指南台灣、中台灣的縣市長，昨天又指向東台灣縣市長。媒體追問，民進黨下個目標是否是新北市長侯友宜，朱立倫不假思索說「絕不意外」。

朱立倫進一步指控「絕對權力，絕對腐化」的政治鐵律到了蔡政府，就變成「絕對權力，絕對割喉割到斷」的政治追殺。他炮轟蔡政府將目標鎖定藍營縣市長，整套「割喉割到斷」的劇本正在恐怖上演。民選首長及公職人員的廉能操守當受檢驗，但當司法透過選擇性、不合比例的方式打擊民進黨的政治對手，就如「毒樹果實」一樣；林姿妙事件在案情及證據力未明下，被政府大動作搜索縣長室、約談縣長，最後居然「無保請回」，如此傷害縣市首長的政治名譽，嚴重不符合比例原則，難道不是政治迫害？

宜蘭地檢署前天指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回林姿妙等人約詢，昨天凌晨近5點，林姿妙被帶到地檢署複訊，隨後無保請回，該案有2人遭依《貪汙治罪條例》羈押，6人交保。

消息一出，當時正在智庫參加董事會的朱立倫，隨即指示黨中央召開記者會力挺林姿妙。國民黨考紀會主委李貴敏說，雖然尚不知道真相，也尊重檢調，既然已知林姿妙與其家人跟案件沒有直接關聯，在沒證據的狀況下，對地方父母官可以這樣搜索嗎？無保請回就是檢調認為沒有證據可以證明，證據未齊全，怎麼可以搜索住宅？

對於宜蘭地檢署主任檢察官梁光宗提到，偵辦主因是針對宜蘭縣政府2019年某羅東土地免徵增值稅、2020年某羅東土地都市計畫變更案等案。律師簡榮宗指出，若前兩年就掌握相關證據，為何到今年才開始偵查，年底適逢九合一選舉，難免有瓜田李下的疑竇。

國民黨文傳會主委凌濤痛批，民進黨為了年底的九合一選舉，對國民黨步步進逼，甚至殺紅了眼，幾乎是割喉割到斷地要對藍營執政縣市各個擊破。

國民黨 民進黨 侯友宜

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