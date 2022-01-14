蘇組閣3年 部會下令「亮點做給院長」在野批蘇獨斷

行政院長蘇貞昌（中）14日就任滿三年。在野黨批評蘇揆破壞民主。圖為去年9月，國民黨團不滿「3加11防疫隔離政策」專案報告，力阻蘇揆上台報告。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌今天就任滿三年，成為總統民選後任期最長的閣揆，超過游錫堃和吳敦義。他昨在行政院會感謝行政團隊密切合作，「關關難過關關過」；他並細數行政團隊守住非洲豬瘟、疫情擴散，感謝執政團隊繼續「衝衝衝」。

不過，不少部會近來下達指令，要求局處盤點政策，「亮點做給院長」，有亮點的政績由蘇揆宣布。這項做法引發官員私下議論。但行政院發言人羅秉成表示未聽聞此事。

據了解，近月各部會接收指令，要求「亮點做給院長」。例如蘇貞昌近期將宣布基隆捷運「八堵—南港」路線確定，交通部將正式啟動環評程序，最快今年底前將環評送進環保署；備受爭議的「八堵—基隆段」則等各界有共識才會推動。不過，程序上，軌道建設在綜合規畫到環評程序階段，都屬交通部業務，待完成後才會報政院核定，但交通部已表達此案將由蘇揆宣布。

此外，在觀光 方面，過去觀光政策、紓困 方案都由觀光局或交通部宣布，從交通部前部長林佳龍後期開始，紓困方案、國旅券等，也都接到指令「由政院統一宣布」，交通部長王國材上任後更明顯。不少官員私下稱王國材是「王組長」、觀光局長張錫聰是「張科長」，認為「蘇揆身兼部長和局長」。另外也傳教育部幾乎只做蘇貞昌講過的事，其他「少碰少錯」。

但也有局處首長緩頰表示，去年12月公投後，蘇揆盤點過去交辦事項，要求各部會去報告，「院長對自己指示的事項都追得很細」，也因為盯得緊、效率高。

對蘇揆任內表現，民進黨 立委強力背書、肯定，在野黨卻普遍認為，蘇的行政與行事風格破壞民主、用人唯親，就連「黨友」時代力量都提醒用人應該謹慎。

國民黨資深立委賴士葆認為，蘇貞昌回任閣揆三年，把國家好不容易建立的民主機制破壞殆盡，閣揆帶頭反民主，各部會首長也跟著有樣學樣，備詢時一個比一個凶。賴認為，會選舉的蘇，已成蔡總統尾大不掉的存在，未來恐將直指2024總統大位。

民眾黨立委張其祿也表示，蘇內閣非常強勢，有做得好的地方，但也比較獨斷，加上民進黨團人數優勢，在野黨的訴求經常被輾壓，導致行政團隊不受監督，形成一黨獨大的專行，對民主政治是不良的影響。