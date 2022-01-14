我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

蘇組閣3年 部會下令「亮點做給院長」在野批蘇獨斷

台灣新聞組／台北14日電
行政院長蘇貞昌（中）14日就任滿三年。在野黨批評蘇揆破壞民主。圖為去年9月，國民黨團不滿「3加11防疫隔離政策」專案報告，力阻蘇揆上台報告。（本報資料照片）
行政院長蘇貞昌（中）14日就任滿三年。在野黨批評蘇揆破壞民主。圖為去年9月，國民黨團不滿「3加11防疫隔離政策」專案報告，力阻蘇揆上台報告。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌今天就任滿三年，成為總統民選後任期最長的閣揆，超過游錫堃和吳敦義。他昨在行政院會感謝行政團隊密切合作，「關關難過關關過」；他並細數行政團隊守住非洲豬瘟、疫情擴散，感謝執政團隊繼續「衝衝衝」。

不過，不少部會近來下達指令，要求局處盤點政策，「亮點做給院長」，有亮點的政績由蘇揆宣布。這項做法引發官員私下議論。但行政院發言人羅秉成表示未聽聞此事。

據了解，近月各部會接收指令，要求「亮點做給院長」。例如蘇貞昌近期將宣布基隆捷運「八堵—南港」路線確定，交通部將正式啟動環評程序，最快今年底前將環評送進環保署；備受爭議的「八堵—基隆段」則等各界有共識才會推動。不過，程序上，軌道建設在綜合規畫到環評程序階段，都屬交通部業務，待完成後才會報政院核定，但交通部已表達此案將由蘇揆宣布。

此外，在觀光方面，過去觀光政策、紓困方案都由觀光局或交通部宣布，從交通部前部長林佳龍後期開始，紓困方案、國旅券等，也都接到指令「由政院統一宣布」，交通部長王國材上任後更明顯。不少官員私下稱王國材是「王組長」、觀光局長張錫聰是「張科長」，認為「蘇揆身兼部長和局長」。另外也傳教育部幾乎只做蘇貞昌講過的事，其他「少碰少錯」。

但也有局處首長緩頰表示，去年12月公投後，蘇揆盤點過去交辦事項，要求各部會去報告，「院長對自己指示的事項都追得很細」，也因為盯得緊、效率高。

對蘇揆任內表現，民進黨立委強力背書、肯定，在野黨卻普遍認為，蘇的行政與行事風格破壞民主、用人唯親，就連「黨友」時代力量都提醒用人應該謹慎。

國民黨資深立委賴士葆認為，蘇貞昌回任閣揆三年，把國家好不容易建立的民主機制破壞殆盡，閣揆帶頭反民主，各部會首長也跟著有樣學樣，備詢時一個比一個凶。賴認為，會選舉的蘇，已成蔡總統尾大不掉的存在，未來恐將直指2024總統大位。

民眾黨立委張其祿也表示，蘇內閣非常強勢，有做得好的地方，但也比較獨斷，加上民進黨團人數優勢，在野黨的訴求經常被輾壓，導致行政團隊不受監督，形成一黨獨大的專行，對民主政治是不良的影響。

觀光 紓困 民進黨

上一則

新聞評論／民進黨搶軍系聖杯 裂解國民黨選票？

下一則

銀行群聚暴增到15例 居服員是超級傳播者 埋社區未爆彈

延伸閱讀

府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

疫情升溫 蘇貞昌開第一槍：坐鎮防疫不出席選前之夜　

疫情升溫 蘇貞昌開第一槍：坐鎮防疫不出席選前之夜　
太魯閣號事故家屬諷行政院長不聞問 蘇：可能是誤會

太魯閣號事故家屬諷行政院長不聞問 蘇：可能是誤會
新聞評論／蘇貞昌罵人搶戲 部長豈敢不認錯？

新聞評論／蘇貞昌罵人搶戲 部長豈敢不認錯？

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款