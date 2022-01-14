宜縣長林姿妙捲土地弊案 遭漏夜偵訊 無保請回

林姿妙抵達宜蘭地檢署時，下車走路不穩，精神狀況非常差。(記者戴永華/攝影)

宜蘭地檢署昨天指揮廉政署，以偵辦羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，大動作搜索宜蘭縣長林姿妙官邸、辦公室、縣府地政處、羅東鎮公所等30餘處，約談林姿妙、地政處、交通處、建設處等多名官員及林的親戚、前國大代表林束梅等多人到案說明，晚間移送宜檢複訊。

林姿妙今天凌晨4點46分抵達宜蘭地檢署複訊，下車時走路步伐不穩，精神狀況非常差。媒體記者問「還好嗎？」她聲音非常微弱回應「好」，而且一路走進地檢署時，還必須有人攙扶著她。林姿妙於早上9點12分離開宜蘭地檢署，無保請回，僅說謝謝就快速上車。

由於適逢選舉年，林姿妙又是藍營可望連任的首長，檢廉昨天的大動作為政壇投下震撼彈；但究竟握有多少證據，引起各方議論。宜蘭縣府表示，會配合調查，釐清真相。

據了解，檢廉懷疑林姿妙透過周遭親友處理可疑資金，實際財產有來源不明可疑之處，昨天一早就前往林姿妙住家、縣府等地搜索，但先以「關係人」身分約詢林姿妙，要求她對相關金流說明；至於是否轉為被告，檢方仍未說明。

廉政署昨天搜索後帶走宜蘭縣長林姿妙及四位處長、羅東鎮長吳秋齡及兩位課長，連夜詢問後，移送宜蘭地檢署複訊。

目前除了縣政府建設處代理處長吳朝琴被依貪汙治罪條例聲請羈押禁見，地政處長楊崇明貪汙治罪條例交保外，另有一名林姓男子被依偽造文書10萬元台幣交保。

同案被約談的林束梅，曾任第三屆國大代表、宜蘭縣婦女會理事長等，人脈廣闊，與林姿妙是親戚，也被懷疑是白手套。

據了解，從廉政署擴大搜索30幾個地點及帶走約30人連夜詢問來看，偵辦動作相當大，恐怕牽涉的有數起案件。