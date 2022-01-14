我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

宜縣長林姿妙捲土地弊案 遭漏夜偵訊 無保請回

台灣新聞組╱台北14日電
林姿妙抵達宜蘭地檢署時，下車走路不穩，精神狀況非常差。(記者戴永華/攝影)
林姿妙抵達宜蘭地檢署時，下車走路不穩，精神狀況非常差。(記者戴永華/攝影)

宜蘭地檢署昨天指揮廉政署，以偵辦羅東土地開發涉犯貪汙治罪條例等案由，大動作搜索宜蘭縣長林姿妙官邸、辦公室、縣府地政處、羅東鎮公所等30餘處，約談林姿妙、地政處、交通處、建設處等多名官員及林的親戚、前國大代表林束梅等多人到案說明，晚間移送宜檢複訊。

林姿妙今天凌晨4點46分抵達宜蘭地檢署複訊，下車時走路步伐不穩，精神狀況非常差。媒體記者問「還好嗎？」她聲音非常微弱回應「好」，而且一路走進地檢署時，還必須有人攙扶著她。林姿妙於早上9點12分離開宜蘭地檢署，無保請回，僅說謝謝就快速上車。

由於適逢選舉年，林姿妙又是藍營可望連任的首長，檢廉昨天的大動作為政壇投下震撼彈；但究竟握有多少證據，引起各方議論。宜蘭縣府表示，會配合調查，釐清真相。

據了解，檢廉懷疑林姿妙透過周遭親友處理可疑資金，實際財產有來源不明可疑之處，昨天一早就前往林姿妙住家、縣府等地搜索，但先以「關係人」身分約詢林姿妙，要求她對相關金流說明；至於是否轉為被告，檢方仍未說明。

廉政署昨天搜索後帶走宜蘭縣長林姿妙及四位處長、羅東鎮長吳秋齡及兩位課長，連夜詢問後，移送宜蘭地檢署複訊。

目前除了縣政府建設處代理處長吳朝琴被依貪汙治罪條例聲請羈押禁見，地政處長楊崇明貪汙治罪條例交保外，另有一名林姓男子被依偽造文書10萬元台幣交保。

同案被約談的林束梅，曾任第三屆國大代表、宜蘭縣婦女會理事長等，人脈廣闊，與林姿妙是親戚，也被懷疑是白手套。

據了解，從廉政署擴大搜索30幾個地點及帶走約30人連夜詢問來看，偵辦動作相當大，恐怕牽涉的有數起案件。

上一則

銀行群聚暴增到15例 居服員是超級傳播者 埋社區未爆彈

下一則

蕾秀證據開戰 指宏買網軍帶風向 收據、價碼全曝光

延伸閱讀

台宜蘭縣長林姿妙捲弊案 無保請回 國民黨轟：政治迫害

台宜蘭縣長林姿妙捲弊案 無保請回 國民黨轟：政治迫害
台宜蘭縣長林姿妙捲入土地弊案 遭約談 廉政署大搜索

台宜蘭縣長林姿妙捲入土地弊案 遭約談 廉政署大搜索
朱立倫頭寮謁陵 矢言追隨蔣經國為中華民國付出

朱立倫頭寮謁陵 矢言追隨蔣經國為中華民國付出
林為洲：藍喊四個同意是最大錯誤 還造成與侯友宜矛盾

林為洲：藍喊四個同意是最大錯誤 還造成與侯友宜矛盾

熱門新聞

龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18
國民黨前立委龐建國。（本報資料照片）

龐建國遺體被鄰居發現 妻子聽到「砰」才知他墜樓

2022-01-10 23:33
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款