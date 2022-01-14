退輔會紀念蔣經國：應公允評價兩蔣 尋求藍綠和解

退輔會主委馮世寬（前排中）、民進黨籍的副主委李文忠（前排右）、復興崗文教基金會董事長退役上校李天鐸（前排左）出席在北市大安森林公園舉行「紀念經國先生音樂會」。(圖：退輔會提供)

昨天是故總統蔣經國 逝世34周年紀念日，退輔會昨天表示，民進黨 為對抗當時黨國體制統治的正當性，曾攻訐兩蔣，但民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解、內部團結的一環。

前總統馬英九及國民黨 主席朱立倫昨先後前往大溪頭寮謁陵。朱立倫說，他一生最引以為榮的就是當年在成功嶺結訓得到第一名，並獲得當時蔣經國總統親自召見；這段時間，他常常自我反省、反思，的確辜負蔣給他的期許與勉勵。對於公投、補選、罷免接連失利，他會一肩扛責、自我檢討，但交相指責或內部紛爭，也會讓支持者失望，他會繼續努力、團結大家。

政戰退役軍系「復興崗文教基金會」昨天舉行「紀念經國先生音樂會」，在副主委李文忠斡旋下，退輔會首度大力協調經費贊助協辦。退輔會發出聲明指出，蔣經國先生對台灣的貢獻無庸置疑，蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，在紀念蔣經國之餘，這是朝野人士「特別是國民黨人應該省思學習的地方」。

退輔會指出，蔣經國在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下接班，「堅持三不」的反共國策，但務實放棄反攻大陸，改採「三民主義統一中國」號召，也就是將兩岸定位為生活方式及制度之爭，並開放老兵返鄉探親；其次則是發展經濟及建設，蔣在風雨飄搖中推動十大建設，奠定經濟建設的穩固基礎；同時拔擢人才，十分重視清廉。

退輔會說，蔣經國很早就體認國民黨政府須長期紮根台灣，因此特意拔擢本省籍的優秀人才，從謝東閔、張豐緒、林洋港、李登輝等皆是，他也最早要求軍方上呈上校以上本省籍軍官名冊拔擢，「最令人動容的是，他晚年宣稱自己是台灣人」。

退輔會指出，蔣經國的開明統治，將以往威權統治逐步放寬政治控制，並對民進黨組黨運動相對容忍；而且革新措施，面對黨外運動的挑戰及黨政體制的守舊，他力抗黨國大老的反對，啟動對「黨禁」、「報禁」、「國民大會及立法院的改選」等政治議題的革新，並在晚年宣布解嚴。使接任的李登輝總統順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。