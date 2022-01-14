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新聞評論／民進黨搶軍系聖杯 裂解國民黨選票？

記者 洪哲政

促轉會關注退輔會與國防部拆除蔣銅像不力仍言猶在耳，13日適逢故總統蔣經國逝世34周年，退輔會發出「為什麼要紀念經國先生」聲明，籲請執政黨「尊重藍營的記憶及感情，尋求藍綠和解，內部團結」。退輔會聲明是否代表，未來選舉綠營不再發動攻詰兩蔣的選舉議題？尤其國民黨立委蔣萬安一旦參選台北市長，此舉是否裂解國民黨軍系票源？

退輔會副主委李文忠黨政背景濃厚，入主退輔會之初推展業務一度遭到阻滯，但他一掃退伍軍人長年官僚陳腐作風，為榮民榮眷基金會增進收入，大幅嘉惠榮民子弟，尤其他推動拍攝榮民對台灣貢獻微電影，一度遭獨派立委質疑，但如今都肯定他是「眷村的好女婿」。

李文忠仍是不折不扣民進黨人，批評國民黨不落人後，但已能在尊重藍營記憶前提下行走軍系並獲尊重；尤其民進黨現在強力經營「新退軍」，黨內曾試問，現在退伍的志願役軍士官榮民，有多少人還向國民黨黃復興黨部報到？

國民黨黃國園黨部前主委于北辰宣布退黨時，備受退軍撻伐，李文忠曾代表退輔會前往關心；李文忠說，于北辰不論是什麼黨籍，都是榮民袍澤。不久後，被眾多退軍甚至軍校同學解除Line組群聯繫的于北辰，加入了李文忠的Line組群。

蔣經國紀念活動不見國民黨明顯參與，有人形容等於軍系的「聖杯」被民進黨拿去祭祀，藍營軍系勢力在選舉中還能否被有效動員，尤其是即將到來的台北市長選戰，更是關注指標。

國民黨 民進黨 蔣經國

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