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大陣仗搜查 藍批綠展開選舉割喉

台灣新聞組╱台北14日電
檢廉大動作搜索宜蘭縣政府、地政處長楊崇明被帶回，縣府表示配合司法調查。(記者林佳彣／攝影)
檢廉大動作搜索宜蘭縣政府、地政處長楊崇明被帶回，縣府表示配合司法調查。(記者林佳彣／攝影)

檢廉在選舉年大動作約詢宜蘭縣長林姿妙，外界議論紛紛。民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，宜蘭素有「民主聖地」封號，歷年的主政者恪遵清廉，從以前到現在，宜蘭從來沒有大陣仗的搜索行動，包含縣長辦公室、官邸，令人感到訝異。

本報系聯合報報導，國民黨議員楊弘旻表示，林姿妙遭約談，當然可能對連任有影響，民進黨會做文章，甚至弄成烏賊戰術。

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷也表示，尊重司法調查，不過希望檢、廉單位毋枉毋縱，要盡速給外界一個說明，避免影響宜蘭縣政府的運作。

另據台北中國時報報導，國民黨文傳會主委凌濤表示，如今中二補選結束，民進黨搭配特定媒體操作，繼續追殺雲林縣長張麗善家族、台中市長盧秀燕社會住宅預定地，加上廉政署搜索宜蘭縣府的大動作，明顯不符合比例原則，顯然已對年底縣市長選舉展開割喉，勢必引發民怨反彈。

另外，藍營宜蘭縣議員紛紛為林姿妙打抱不平，認為林姿妙政績受縣民肯定，非常有機會連任，卻在年底選舉前突遭司法機關大動作調查，令外界不與選舉聯想也難。縣議員林岳賢說，對政治人物來說，操守是第一位，他相信林姿妙的清白，但擔憂司法恐怕到投票後才會還林姿妙清白。

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