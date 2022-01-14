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林姿妙遭約談 再戰縣長？陳歐珀：目前沒有任何想法

記者吳亮賢／台北14日電
民進黨立委陳歐珀。(本報資料照片)
民進黨立委陳歐珀。(本報資料照片)

宜蘭縣長林姿妙昨天遭廉政署約詢，震撼政壇，恐牽動年底選戰布局。曾於2018年參選宜蘭縣長的民進黨立委陳歐珀今被問及，有無準備再參選縣長？陳歐珀表示，「沒有，我就專心做好立委」；至於參選意願？他則說，「我目前沒有任何想法」。

下屆宜蘭縣長選舉，林姿妙的實力、聲勢原在黨內無人能敵，獲得徵召共識相當高；民進黨宜蘭市長江聰淵則已表態，年底將轉戰縣長。原本兩人對決態勢明顯，但隨著林姿妙遭約詢，讓年底選戰增加變數。

陳歐珀今受訪時指出，司法應該毋枉毋縱，查明真相，在選舉時刻發生，檢調應盡速查明。至於在選前大動作約詢，被國民黨質疑是政治手段？陳歐珀表示，「民進黨在宜蘭不會做這種政治操作」。

陳歐珀也表示，任何過多揣測都不必要，林姿妙在宜蘭自稱全家服務，全家為宜蘭奔波，有沒有逾越分際，應由檢調調查。至於林的過去作風？他則說，「大家都很了解」。

對於自己有無準備參選縣長？陳歐珀表示，沒有，他就專心做好立委，加緊推動建設；是否衝擊年底選情？他表示，不只選情，宜蘭核心價值也被震撼：至於參選意願？他則說，「我目前沒有任何想法」。

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