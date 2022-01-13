新聞評論／後公投鏡像：王美花的狡辯與美肉商的自救

經濟部長王美花。（本報資料照片）

蔡政府傾府院黨之力擋下四大公投 ，但元旦後第一個上班日，經濟部長王美花坦承因用電量超出預期，在發電量「分母變大」下，2025非核家園的綠能 占比無法達標，僅15%，因此天然氣 占比須增加至52%至53%。同日美國肉品協會在報紙刊登廣告，強調美豬安全無虞；近日日媒則稱，台灣3月前將開放福島食品。蔡政府力阻公投，卻讓能源安全陷於更大困境；反萊豬公投則操弄過度拖累美豬，民眾健康還得賠給核食。

過去一年因疫情等多重因素夾擊，全球天然氣價格節節攀升；加上綠能尚無法擔任供電主力，歐洲多國相繼爆發能源危機。去年第三季後供暖需求增加，歐洲天然氣區域基準價格一度漲了近五倍，富裕的西歐竟落入能源貧困的窘境。由於歐洲不少國家都自俄羅斯進口天然氣，形同被俄羅斯總統普亭掐著咽喉，外界更形容歐洲已淪為俄國的「人質」。

去年COP26氣候峰會，在各國聚焦碳中和議題下，核能重新受到矚目，原本承諾2035年將把法國核電依賴比從75%降至50%的法國總統馬克宏，更宣布將重啟核電廠工程。這樣的政策大轉彎，一方面除了為因應減碳之需，另一關鍵就是出於「能源主權」的思考，避免能源主控權受制於人。

當初，蔡英文訂下非核家園532（天然氣50%、燃煤30%、綠能20%）的發電配比，把價格高昂且戰備儲存量最少的天然氣當成主要能源；如此高的占比，即使是在自產天然氣的國家都很罕見，何況台灣是全數仰賴進口。如此不合理的發電結構，一碰上國際天然氣大漲，讓中油去年大虧434億台幣，創下13年來最慘紀錄。若今年油氣持續凍漲，中油料將大虧千億，形同全民埋單。

但就在歐洲各國擔心能源安全受制於人、紛紛調整發電結構時，蔡政府卻反其道而行。這次公投，蔡政府仍緊抱反核的神主牌，不惜加大恐核訴求，封殺了重啟核四公投。孰料，公投甫結束，王美花便說出了選前不敢說的話，坦承非核家園能源配比將跳票，更令人驚悚的是，原本占比已高到不合理的天然氣，要再增加2%到3%。目前三接、四接都已面臨接續困難的窘境，可以預見，未來一遇供電不足，勢必大增燃煤因應。蔡政府花了2兆元台幣推動的綠能，不僅未能減少台灣的碳排，遑論要達到2050碳中和。

王美花所謂因經濟成長率高於預期而用電量「分母變大」，導致綠能發電在「分子不變」下占比未能達標，這種說法更是明顯的詭辯。用電量本來即應隨時因應情勢檢討，難道是一夕間驚覺需求大增？問題的癥結，就在綠能發電不如預期，不是分母變大，而是分子太小。王美花根本在糊弄全民。

蔡政府前年8月突襲宣布進口萊豬，面對各界要求從源頭做好萊劑標示，蔡政府不斷推託，最後卻推出琳瑯滿目的台灣豬標章來混淆視聽，民眾在無從辨識下，乾脆拒買美豬。儘管蔡政府把「反萊豬」栽贓成「反美豬」，實際上，美國飼養之豬隻現僅兩成使用萊劑，但民眾對美豬的信心已經崩盤。去年開放萊豬後，台灣進口美豬衰退近九成，正是受到蔡政府拒絕標示萊劑殘留的牽累；美國肉品協會要刊登廣告對消費者信心喊話，原因在此。

當全球天然氣已經高漲，蔡政府還要提高天然氣占比，把台灣能源安全推向更凶險的懸崖。從政府封殺四大公投到美豬業者自力救濟，即可知蔡政府為了勝選，能不擇手段到什麼地步。