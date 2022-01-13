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選竹市長？羅秉成：人生沒有選舉這一站 無足掛齒

記者侯俐安／台北13日電
行政院發言人羅秉成。(圖：行政院提供)
行政院發言人羅秉成。(圖：行政院提供)

行政院政務委員兼發言人羅秉成被民進黨內點名，是新竹市長選戰人選。對此，羅秉成表示，他的人生路就他而言，這一段又一段的旅程，一站又過了站，「過去我的人生沒有選舉這一站，未來也不會有選舉這一站」，他說，「這話題希望大家就看看，無足掛齒、也不足道哉」。

羅秉成今天在行政院會後記者會，被問到外傳他將選新竹市長、林智堅選新竹縣長時，他說，「每個人都有每個人的人生路，大家在人生的路途上要往哪個方樣走、朝向哪個目標，都各有選則。

他說，能在行政團隊工作，他非常珍惜，「現在外界有這樣的傳聞，勸進我參選新竹市長，我的人生路就我而言，這一段又一段的旅程，一站又過了站，過去我的人生沒有選舉這一戰，未來也不會有選舉這一戰」，他說，這話題希望大家就看看，無足掛齒、也不足道哉，他也能專注現在的政務工作。

羅秉成表示，竹竹合併議題是很嚴肅的事，重要的是民進黨團在立法院提案要修地質法第四條第一項，讓竹竹門檻能修法後推動。他說，行政院一直以來的立場，站在國家經濟戰略高度，全球經貿佈局考量，竹竹併對大新竹繁榮、國家經濟發展，至關重要，樂觀其成。

他重申，他個人的話題無足掛齒、不足道哉，更加重要的是要呼籲國人，年節已到，這波疫情非常嚴峻，院長再三提示要繃緊神經，重中之重，要把所有注意力專注在防疫工作。也請國人同胞務必團結合作。

民進黨 疫情 防疫

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