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朱立倫：沒中間選民無法勝選 韓國瑜：路對就不怕遠

記者劉宛琳、施鴻基／台北13日電
國民黨連戰連敗，黨主席朱立倫12日在中常會道歉表示，他必須負起完全的責任。圖為朱出席智庫論壇。（記者曾吉松／攝影）
國民黨連戰連敗，黨主席朱立倫12日在中常會道歉表示，他必須負起完全的責任。圖為朱出席智庫論壇。（記者曾吉松／攝影）

中二補選及罷昶失利，國民黨主席朱立倫昨在中常會再度道歉，他強調「辛苦的、努力的，是大家、是候選人、是各位，做不好的，是我」；黨中央定調不希望政黨對決，但在這過程中如果有做不好的，「我必須負起完全的責任」。

朱立倫強調，黨今年最重要的中心任務就是年底九合一大選，必須傾聽大家的聲音，「我相信這一分不怕失敗、不怕氣餒的決心，就是國民黨可以再起最大的基礎」。黨必須要和主流民意站在一起，沒有多數民眾、沒有中間選民，沒有更多支持者的支持，是沒有辦法贏得選舉的。

朱立倫也回應中廣董事長趙少康，一定會擴大決策圈，未來「不管是黨的提名還是政策，歡迎趙少康、高雄市前市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人來共同決策」，「黨是屬於大家的，不是屬於我個人的，我們一起來」。

朱立倫最後強調，所有的挫折、所有的失敗，他一肩承擔，但是民主制衡的道路黨絕不放棄，也不能終止。

中常委在中常會提案召開「黨是會議」，以及提出同舟計畫修正案。朱立倫在會中表示，最重要的不是找縣市首長特別來參加黨是會議，而是多傾聽基層的聲音；至於同舟計畫，則表示會交由考紀會、組發會研議。

昨天在中常會前，藍天行動聯盟等統派團體集結在中央黨部前抗議，高舉「請朱主席鞠躬下台」、「誰為龐建國自殺負責」等標語牌，藍天行動聯盟副主席錢達還呼籲高雄前市長韓國瑜，站出來領導藍營群眾走向街頭。

對有支持者拱鴻海創辦人郭台銘擔任國民黨主席。新北市長侯友宜說，郭台銘長年為經濟做貢獻，是難得人才，至於未來的規畫，尊重郭董想法。

面對國民黨基層士氣低迷，高雄市前市長韓國瑜昨天在臉書發文寫到「莫散了團體，休灰了志氣，路是對的就不怕路遠，我們一起努力」，被認為是對藍營支持者喊話，呼籲各方要放下歧見，團結向前。該文一小時內便累積2500多則留言，許多民代留言說「國民黨沒有分裂本錢」、「平時相互支援，建立革命情感，自然能夠團結，不是到了選舉才來喊團結」。

近來有藍營基層黨員喊出「朱下韓上」、「朱下張上」等，國民黨「路線之爭」恐提前爆發，韓國瑜或孫文學校總校長張亞中等，在深藍族群有關鍵影響力，韓昨天發文表達憂心與打氣，也引發討論。

國民黨 韓國瑜 郭台銘

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