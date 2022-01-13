新聞眼／朱主席空喊扛責 要改變才能止敗

國民黨主席朱立倫表示，對於選戰失利會一肩扛起。(記者翁唯真／攝影)

國民黨 主席朱立倫缺席一場敗選記者會，四天來道歉三次，近日輿論爆炸，確實讓他感受到壓力。不過四大公投結束至今，國民黨未見完整檢討報告，卻歸咎投票 率不足、被操作成政黨對決等；如今二連敗，朱立倫再度強調，身為黨主席要負最大責任。但究竟要怎麼負責？黨內都在等著看。

朱立倫在中常會談話中提及，中二補選候選人及顏家希望不要政黨對決，罷昶黨中央定調不希望政黨對決，但在過程中有做不好的，他必須負起完全的責任。接下來告訴大家，今年的中心任務是年底大選，他要下鄉傾聽基層聲音，如果不獲得大多數、中間選民的支持，國民黨是無法贏得選舉的。

從這段談話得知，朱立倫很清楚問題在哪。難道民進黨 採取政黨對決，爭取到的全都是支持民進黨的選票嗎？國民黨消極的作法，非但無法將選票極大化，也守不住原有支持者，最後搞得裡外不是人。不政黨對決，不代表戰術上拿不出正面對決方案，戰略上，國民黨也無法在大是大非的問題站穩腳步。

朱立倫也回應了擴大決策圈說法，不過，朱立倫否決中常委「黨是會議」的提案，他用下鄉傾聽基層的聲音取代召集14縣市長討論策略，是用「虛無的基層民意說」，混淆有對策的「匯整異見」主張，但朱立倫如果無法有效溝通整合，讓縣市長與黨中央步調一致，大家仍是一盤散沙，隨人顧性命，國民黨的敗仗未來不會終了。

朱立倫說：「我相信這一分不怕失敗、不怕氣餒的決心，就是國民黨可以再起最大的基礎」。壯哉斯言，卻仍看不到國民黨絲毫反省改變的行動。12日有人署名支持者送花籃到黨中央，恭喜朱立倫「正式當選中國國民黨主席」，暗諷朱敗選後的甩鍋行為。國民黨如果只會率由舊章，只怕朱立倫要收拾的，將不會只是傾倒的破牌坊而已。