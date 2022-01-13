國民黨拒絕多數暴力 杯葛民進黨自排修憲公聽會

面對國民黨立院黨團要求召開修憲國是會議，並反對沒有程序正義的隨便修憲。民進黨立院黨團幹事長劉世芳（中）與立委范雲（左）、黃世杰（右）回應，國民黨根本只是找了標題，卻沒有任何內容。（記者林俊良／攝影）

立法院臨時會原定昨天排定修憲公聽會，但國民黨 團杯葛，拒絕開會，並抨擊民進黨 團「多數暴力決定遊戲規則」，要負修憲失敗百分百責任。民進黨立法院黨團指出，國民黨不參加修憲，現在就說會失敗，這不是心虛嗎？回來好好開會，好好參加討論，不要迴避、拖延和甩鍋。

國民黨團昨天開記者會抨擊民進黨自行排定修憲委員會主席，原訂昨天由國民黨開修憲公聽會也未召開，民進黨團昨開「修憲何等大事，國民黨麥走（別走）」記者會。

黨團副幹事長黃世杰說，修憲委員上午不到9時就到現場，國民黨委員不知有意無意卻未到，議事人員準時按鈴開會後，現場只有管碧玲、周春米和鍾佳濱等三位民進黨召委，便推選周春米當主席，都是依照議事規則，至於提案內容可以理性討論發言，但國民黨立委對其他事都不爭執，只爭論為何主席產生，搞不清楚當天會議進行內容，就說是多數暴力。

黃世杰說，立法院各黨團都很認真參與修憲討論 ，修憲有過程要論辯，要說明各個提案意旨，會開公聽會、審查會開，國民黨卻自己放棄權利，不進行實質討論，還說修憲若國民黨不參加一定會失敗，要民進黨百分百責任，為什麼現在就說失敗？這不是心虛嗎？不要用這種方式去製造修憲失敗，是最不負責任做法。

至於國民黨提議開國是會議 ，幹事長劉世芳說，「更是荒謬」，現在立法院是百分百代表台灣民意機關，回顧歷史，1990年前總統李登輝同意召開國是會議，因當時國會並未百分百經過人民選出來的，且國是會議內容是什麼，是黨團嗎？還是黨、社運人士？找一個標題，下面沒任何內容。

劉世芳說，國民黨團快回來開修憲委員會，修憲最大共識是18歲公民權，國民黨團先來回應這高度共識，不要拖延甩鍋，應該站出來，回應社會期待。

民進黨立委范雲說，昨天議程上，原訂國民黨主持修憲公聽會，卻拒絕召開，倡議超過10年的18歲公民權，各黨都明確承諾要支持，很遺憾國民黨依然缺席，呼籲國民黨不要跟青年站在對立面，18歲公民權已經落後亞洲許多國家，日本、韓國相關修法都通過，不能在青年權益上成為後段班。