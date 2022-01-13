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朱立倫頭寮謁陵 矢言追隨蔣經國為中華民國付出

記者翁唯真／桃園13日電
1月13日為國民黨前主席蔣經國先生逝世34周年紀念日，國民黨主席朱立倫現身桃園大溪區頭寮謁陵。（記者翁唯真／攝影）
1月13日為國民黨前主席蔣經國先生逝世34周年紀念日，國民黨主席朱立倫現身桃園大溪區頭寮謁陵。（記者翁唯真／攝影）

今為國民黨前主席蔣經國先生逝世34周年紀念日，前總統馬英九及黨主席朱立倫，分別在上午前後一小時現身桃園大溪區頭寮謁陵，朱立倫表示，今為上任後第100天，歷經公投、中二補選、罷免林昶佐接連失利，昨也發千字文說明會一肩扛起責任，繼續為台灣努力。

朱立倫表示，蔣經國是台灣所有民眾心目當中最敬重的前總統及國家領袖，他一生為中華民國這塊土地的付出貢獻與犧牲，相信是要永遠追隨；上任黨主席100天面對失利，有很多需要反省檢討的地方，要繼續努力，不能停下腳步、重新出發，把所有該做好的事情，還有讓所有台灣的民眾知道，國民黨是最愛台灣，真正為這塊土地來努力，要為全體台灣民眾的福祉來努力。

對於臉書千字文寫下敗選責任一肩扛，他指出，做為黨主席、領導者，所有的功都是同志的功勞、大家支持者的努力；所有的錯、所有的過，一定要自己扛起，反省是要真正的檢討；至於國民黨沒有辦法獲得多數選民的支持及認同，要重新讓大家知道，讓民眾能夠深有所感。而內部的一定檢討，但是交相指責或內部的一些紛爭，也會讓支持者失望會繼續努力。

朱立倫說，要下鄉傾聽民意，會聯合黨內所有人一起為基層努力，聽到支持者的聲音成為主流民意，最後匯集成改革共同目標。

至於韓國瑜發文說「路是沒有錯的」，民進黨立委林俊憲解讀說是「路是沒有錯的，是駕駛迷路了」，朱立倫說，這些縣市長大家都在這一條船上，只有民進黨希望把這艘船打破讓方向更亂，也呼籲民進黨的朋友，台灣的民主政治不能讓民進黨一黨獨大、專政，民進黨不要忘了當時創黨的理想，他們是希望有制衡、有民主，而他們今天做的，只是要摧毀在野黨，這不厚道。

馬英九提前一小時到，是否刻意錯開，朱立倫表示，好像每次馬英九來謁陵都跟黨部或其他團體是不同的時間，前幾天也去跟馬英九談了很多一致要為黨、台灣、中華民國的目標。

民進黨 馬英九 國民黨

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