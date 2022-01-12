新聞眼／內外交逼 朱立倫若跛腳 「藍色風暴」難迴避

在公投、罷免、補選連吞敗仗後，國民黨 主席朱立倫面對內外交逼。黨內分析，這波「倒朱潮」雖從敗選而來，政治目的性還是很明顯，但朱立倫和團隊確實犯下許多錯誤，不審慎面對，就算保住主席，來自黨內的「藍色風暴 」終難迴避。

藍營人士分析，連續敗北，固然有黨內不團結或縣市長作壁上觀的問題，甚至中二補選，顏家也刻意與國民黨保持距離，但撇開這些因素，黨中央在投票 前後，有許多可避免而未避免的決策失誤，很難全部卸責切割。

敗選後，朱立倫避不見面，黨中央所謂「過去的框架」、「任務已經結束」，激怒藍營基本盤，無疑都為倒朱、反朱添柴火。國民黨台中市議員陳文政就開砲，要求黨中央收回「過去的框架」，氣數孱弱的國民黨不需要「穿著皮鞋破壞團結、爭功諉過的人」。

不少基層黨員甚至喊出「朱下韓上」、「朱下張上」，國民黨「路線之爭」恐提前爆發，不論是高雄市前市長韓國瑜或孫文學校總校長張亞中，兩人在深藍族群都有關鍵影響力；另一位被獨派大老辜寬敏點名的新北市長侯友宜則具有淺藍或中間選民的吸引力，在朱立倫領導威信受挫下，國民黨內「本土藍」與「深藍」的競合矛盾再度浮上檯面。

各種路線之爭，讓朱立倫儼然成為「國民黨不同路線的最大公敵」，這正是朱目前領導國民黨的最大危機。一位國民黨少壯派民代說，朱立倫的「跛鴨之路」幾已無法避免，如果不能好好處理危機，就算續任黨魁，操盤九合一大選的政治量能將大幅降低。