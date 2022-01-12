新聞評論／自了漢藍的小算盤 vs 重量級綠的選對會

公投與中二補選加罷昶的連敗，藍營內部怨氣沖天，幾乎讓朱立倫丟了半張角逐2024大選的門票。當天文傳會主委凌濤一番「承接過去框架」之語，缺乏應有擔當，又使這張門票燒掉一角。面對任何飛來之箭，朱立倫身為國民黨 主席都必須一一迎擊，他豈有挑三揀四選擇戰場的權利？未來數月，他若無法重振旗鼓擴大決策視野，他將賠掉自己和藍軍的機會。

朱立倫出任主席，應該是抱著2022再造勝績、2024重返執政的大願而來；若果真如此，他就沒有切割戰場和戰役的理由，必須一路廝殺奮戰。然而，從公投到補選，外界看不到國民黨中央揭竿討伐的號召，看不到黨內諸侯響應聲援的氣象，只看到冷漠、散漫「自了漢」式的袖手旁觀。更糟的是，接連吃了敗仗，黨中央竟還推說這是前任遺留的攤子，與己無關。如此冰涼的發言，連號召同志 團結都不可能，如何激發支持民眾熱情相挺？

當年從怯戰到換柱，朱立倫留下了迴避承擔及缺乏熱情的印象。七年後捲土重來，朱立倫如果依然如故，他就不太可能扭轉頹勢，為自己和黨締造勝利果實。這項懸念，恐怕是他必須首先設法克服的事。要做到這點，他必須拿出更多有效部署和積極行動來爭取信任，並非空泛的一句「一肩承擔」即可釋疑。

然而，國民黨中央目前的布局和運作，卻看不出這樣的宏圖及眼光。以黨務團隊的結構為例，秘書長黃健庭的角色少到幾乎看不見，組發會主委許宇甄完全名不見經傳，被委以重任的凌濤則發言有失分寸。這樣的布局，比較像是朱立倫「競選團隊」的概念，旨在為朱立倫鋪平總統大選之路；但對黨而言，卻缺乏內部整合、對外號召的力量。這樣的團隊架構，若不迅速調整，人們看不出國民黨的戰鬥能量將從何而來？

事實上，比較一下民進黨去年底通過的「2022選舉對策委員會」架構，藍綠陣營的企圖心和組織綿密，高下立判。蔡英文 總統不僅以主席身分親任選對會召集人，將親自操盤大選提名督軍，其接班團隊的可能人選─包括賴清德、鄭文燦、林佳龍，以迄重量級黨政要員蘇貞昌、柯建銘、洪耀福、林錫耀均皆入列。這樣的陣仗，除了對外宣示聲勢，也在要求所有同志齊心效力，不再重演2018年黨內派系倒戈相殘的亂象。由於蔡英文已無連任之憂，她一則可藉此一手掌控局面，二則避免自己跛腳，三則全力追求民進黨的最大勝利。

蔡英文這種超級黨政動員的模式已用過兩回，雖備受批評，但顯然有效，她已然笑納二連勝。相形之下，朱立倫黨政團隊缺乏鬥志的新兵弱將，面對這樣的恐怖軍團，有多少抵擋的能力？試想，如果國民黨上下一心，都未必對付得了蔡氏黨政大軍，那國民黨還有什麼理由不團結？朱立倫又有什麼理由在那裡私心打自己的小算盤？

朱立倫唯有先放下自己參選2024大位的念頭，才有可能號召藍軍的團結，甚至結合其他在野力量，共同戳破民進黨的執政謊言，進而一鼓作氣締造2022的佳績。唯有如此，他才可能取得自己角逐大位的門票。目前放眼望去，國民黨的兩岸關係定位仍然不明，地方上有偏安困惑的諸侯，有耕耘已久卻苦等不到動員指令的同志，還有更多不滿綠營執政卻找不到憤怒出口的一般民眾。朱立倫必須想著他們，積極召喚他們，藍軍才能成為一支有戰力的藍軍，也才有機會擊敗蔡英文的神鬼兵團。