朱立倫被嗆「四缺主席」 國民黨中常委籲談黨路線

在公投、罷免、補選連吞敗仗後，國民黨主席朱立倫面對內外交逼。（本報資料照片）

國民黨 在中二立委補選及罷昶案「雙輸」，黨主席朱立倫缺席選後記者會，成為黨內眾矢之的。國民黨中常委今天將在中常會提案，要求黨中央邀請14縣市首長、歷任黨主席等召開「黨是會議」，討論未來黨的路線；也有中常委提案要求修正「同舟計畫」，四年內有違紀參選、加入他黨、公開攻訐黨，必須撤銷申請。

敗選後，國民黨今首度舉行中常會，黨內山雨欲來。國民黨發言人黃子哲說，完全理解與尊重黨內對敗選的檢討與建言，希望關起門來大鳴大放，對外還是可以團結，一起迎戰年底選戰。

國民黨去年四大公投 皆輸，儘管朱立倫選前曾發出黨公職動員令，結果部分縣市長仍與黨中央不同調，曾發表「千字文」的新北市長侯友宜，在公投敗陣後一度成為藍營戰犯。國民黨中常委林金結曾呼籲，朱立倫必須找14縣市首長等來討論黨未來的路線；近日補選、罷免 再接連失利，林金結再度提案建請黨中央盡速召開黨是會議，與縣市長、歷任黨主席、社會賢達等就路線、黨名、結構進行探討，作為2022、2024布局參考與方針。

國民黨立委許淑華昨說，國民黨現在談2024總統大選是會讓人家笑的，國民黨應該先談2022年九合一選舉要如何穩固基礎，再往上堆疊，否則2024只是癡心妄想。孫文學校總校長張亞中直言，國民黨已失去感動人民的力量，朱立倫缺乏承擔、謀略、戰力、反省，儼然就是「四缺主席」。

對於有國民黨基層喊出「朱下韓上」，支持高雄市前市長韓國瑜出任國民黨主席。國民黨立委江啟臣說，他不認為現在會發生，這是有心人刻意在此時讓國民黨內亂，他相信朱立倫願意承擔責任，勝敗乃兵家常事，只要好好面對失敗、檢討問題，做出必要改進，從失敗汲取經驗，面對未來的挑戰，才是現在全黨該有的態度。

有鑑於同舟條款漏洞，中常委江碩平、謝坤宏、應曉薇、陳炳甫、沈慶光提案，要求部分已經申請回黨或宣稱即將回黨的「前黨員」，於申請前四年內曾有違紀參選、加入或協助其他政黨、公開攻訐黨內同志等重大違反黨紀行為者，地方或專業黨部得拒絕其申請，已申請者組發會應註銷申請。

提案的中常委表示，此案不是只有針對台北市議員鍾小平，而是遏止有問題的前黨員們。