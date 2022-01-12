「不公不義的台灣，我生不如死」前立委龐建國墜樓亡

前立委龐建國11日凌晨在群組發文後，墜樓身亡。（本報資料照片）

前立委龐建國昨早墜樓身亡，享壽68歲。據了解，龐建國昨晨4時30分在群組連發三次「不公不義的台灣，我生不如死」，龐遺書也提及不公不義，讓親友悲痛不已。龐建國在LINE群組留言後，不少友人安慰不要悲觀，也有人回文，惡質政客自有老天收拾，但仍挽不回憾事。

前立委龐建國11日凌晨在群組連發三次「不公不義的台灣，我生不如死」後，墜樓身亡。（圖：讀者提供）

龐建國遺體，士林地檢署12日完成相驗，認定死因是自高處墜落導致多重外傷，排除外力介入，家屬對於相驗結果無意見，遺體已發還家屬。

警方調查，昨天凌晨約5時，龐建國疑似從二樓住家走樓梯到13樓頂墜下；上午7時，住戶驚見中庭有遺體，趕緊報案，不少住戶認出死者是龐建國，上樓通知龐妻邱秀珍。邱得知噩耗後情緒激動、全身發抖。派出所製作筆錄時，龐妻對於死亡沒有意見，指丈夫患大腸癌，長期服用「三高 」藥物。

龐家有兩封遺書，一封寫著「不公不義的台灣，我生不如死」，一封向妻子說「謝謝妳的愛和付出」。警方調閱社區監視器發現高處墜落身影，檢查現場沒有外力痕跡，研判跳樓，檢察官預計今天相驗遺體。

龐建國早年接受新黨徵召當選台北市議員，後改以無黨籍參選再獲連任，2000年總統大選，龐棄黃投橘，隔年以親民黨身分當選北市立委；四年後總統大選，他成為連宋競選總部發言人，連宋敗選後，他加入國民黨 。馬政府執政時，龐擔任海基會副秘書長，卻因搶先釋放兩岸同意互設辦事處的訊息惹議，後來轉調顧問；一年後返回學校任教，但他仍積極參與兩岸和政治事務。

台北市前市長郝龍斌說，龐飽受大腸癌所苦，又對當前國家社會與國民黨感到失望，令人意外、遺憾。國民黨主席朱立倫表達沉痛且不捨，對於龐生前諍言，「我們聽到了，也記住了」。中廣董事長趙少康說，他不信正義喚不回，要盡一切努力扭轉乾坤。

龐建國的學生、前立委孫大千表示，聽到消息非常難過，他也自責「國民黨的政治人物太沒有用，讓同志不抱希望，我們會拚到底」，他會在捻香時向老師報告，一定會繼續努力，請老師不要失望。