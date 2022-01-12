我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

「不公不義的台灣，我生不如死」前立委龐建國墜樓亡

台灣新聞組／台北12日電
前立委龐建國11日凌晨在群組發文後，墜樓身亡。（本報資料照片）
前立委龐建國11日凌晨在群組發文後，墜樓身亡。（本報資料照片）

前立委龐建國昨早墜樓身亡，享壽68歲。據了解，龐建國昨晨4時30分在群組連發三次「不公不義的台灣，我生不如死」，龐遺書也提及不公不義，讓親友悲痛不已。龐建國在LINE群組留言後，不少友人安慰不要悲觀，也有人回文，惡質政客自有老天收拾，但仍挽不回憾事。

前立委龐建國11日凌晨在群組連發三次「不公不義的台灣，我生不如死」後，墜樓身亡。...
前立委龐建國11日凌晨在群組連發三次「不公不義的台灣，我生不如死」後，墜樓身亡。（圖：讀者提供）

龐建國遺體，士林地檢署12日完成相驗，認定死因是自高處墜落導致多重外傷，排除外力介入，家屬對於相驗結果無意見，遺體已發還家屬。

警方調查，昨天凌晨約5時，龐建國疑似從二樓住家走樓梯到13樓頂墜下；上午7時，住戶驚見中庭有遺體，趕緊報案，不少住戶認出死者是龐建國，上樓通知龐妻邱秀珍。邱得知噩耗後情緒激動、全身發抖。派出所製作筆錄時，龐妻對於死亡沒有意見，指丈夫患大腸癌，長期服用「三高」藥物。

龐家有兩封遺書，一封寫著「不公不義的台灣，我生不如死」，一封向妻子說「謝謝妳的愛和付出」。警方調閱社區監視器發現高處墜落身影，檢查現場沒有外力痕跡，研判跳樓，檢察官預計今天相驗遺體。

龐建國早年接受新黨徵召當選台北市議員，後改以無黨籍參選再獲連任，2000年總統大選，龐棄黃投橘，隔年以親民黨身分當選北市立委；四年後總統大選，他成為連宋競選總部發言人，連宋敗選後，他加入國民黨。馬政府執政時，龐擔任海基會副秘書長，卻因搶先釋放兩岸同意互設辦事處的訊息惹議，後來轉調顧問；一年後返回學校任教，但他仍積極參與兩岸和政治事務。

台北市前市長郝龍斌說，龐飽受大腸癌所苦，又對當前國家社會與國民黨感到失望，令人意外、遺憾。國民黨主席朱立倫表達沉痛且不捨，對於龐生前諍言，「我們聽到了，也記住了」。中廣董事長趙少康說，他不信正義喚不回，要盡一切努力扭轉乾坤。

龐建國的學生、前立委孫大千表示，聽到消息非常難過，他也自責「國民黨的政治人物太沒有用，讓同志不抱希望，我們會拚到底」，他會在捻香時向老師報告，一定會繼續努力，請老師不要失望。

國民黨 三高

上一則

提供發票助扁家詐領國務機要費 種村碧君逆轉無罪

下一則

新聞眼／共機頻擾台 空軍兩頭燒

延伸閱讀

民進黨強勢主導修憲 國民黨：若失敗應負百分百責任

民進黨強勢主導修憲 國民黨：若失敗應負百分百責任
龐建國墜樓亡 戴錡：龐對台灣選民期望太高 可惜

龐建國墜樓亡 戴錡：龐對台灣選民期望太高 可惜
1個月連3敗 神隱甩鍋…藍黨內喊「朱下韓上」

1個月連3敗 神隱甩鍋…藍黨內喊「朱下韓上」
新聞評論／要甩孬洗白 朱立倫不能再想自保

新聞評論／要甩孬洗白 朱立倫不能再想自保

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
龐建國曾任馬英九政府時期的海基會副秘書長，圖為2019年1月22日資料照片。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

2022-01-10 22:56
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03
臉書近日出現以「證嚴法師」為名稱的帳號。（截圖自臉書）

臉書「證嚴法師」名句 吸引網友反諷留言 慈濟回應了

2022-01-07 19:54
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

2022-01-09 06:18

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因