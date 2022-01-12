提供發票助扁家詐領國務機要費 種村碧君逆轉無罪

種村碧君（圖）提供發票給陳水扁夫人吳淑珍，一、二審依貪汙罪判刑，台灣高等法院更一審改判無罪。（本報資料照片）

「SOGO貴婦團」成員種村碧君被控提供發票給陳水扁 夫人吳淑珍幫助詐領國務機要費，一、二審依貪汙罪判處有期徒刑四年，但更一審認為，依她的智識，難以苛求提供發票能預見吳淑珍的不法，且相關事證不足，昨天改判無罪。

更一審認定，吳淑珍在案發後13年才表示曾向種村碧君說「總統府需要發票」，並沒告知用途，在媒體報導、檢調偵辦前，大眾對「國務機要費」一詞陌生，種村碧君從大學夜間部藥學系肄業，要她預見不法是「苛求」。此外，證人證詞有矛盾、臆測之處，對照種村碧君刷卡明細，也看不出她有過濾發票，因此改判無罪。

特偵組（已裁撤）偵辦陳水扁涉國務機要費、南港與龍潭購地、洗錢等案，2008年起訴陳水扁、吳淑珍及兩人兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人，其中國務機要費及洗錢案，高院 更二審審理中。

北院2009年審理國務機要費案，法官認為種村碧君等人提供發票協助扁、珍詐領國務機要費，向台北地檢署告發。北檢2015年8月依貪汙罪嫌起訴種村碧君，指控吳淑珍自2002年7月起蒐集私人發票，以700多張發票詐領國務機要費的非機密費2600萬元（台幣，下同，約94萬美元），其中種村碧君提供發票135張協助詐領542萬餘元。

種村碧君（原名李碧君、李淑雅）持日本護照，掛名杏林公司董事長，歷審都否認犯罪，稱「我只是愛吃東西，全身都是發票」。更一審辯結時，她坐輪椅激動說「我什麼都不知道啦！我是冤枉的」。不過，種村碧君旅居澳洲 的堂妹李慧芬證稱，2005年9月她曾質問「為什麼發票對獎後不能還給我？」她認為堂姊拿她發票做不好的事，詢問是否拿給第一家庭報帳？種村碧君一聽慌張說「沒有就是沒有」，還告訴她「不要怕，公權力還有國家資源在他們（指吳淑珍）手裡」。

一、二審判種村碧君有罪。但最高法院認為，難認種村碧君提供的發票有一定標準，是否足以推論她有加以過濾、符合吳淑珍申領國務機要費的需求實有疑慮，且二審對於種村碧君是幫助何人利用職務上機會詐取財物交代不清，相關證人證詞也矛盾，撤銷原判決，發回更審。