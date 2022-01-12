提供發票助扁家詐領國務機要費 種村碧君逆轉無罪
「SOGO貴婦團」成員種村碧君被控提供發票給陳水扁夫人吳淑珍幫助詐領國務機要費，一、二審依貪汙罪判處有期徒刑四年，但更一審認為，依她的智識，難以苛求提供發票能預見吳淑珍的不法，且相關事證不足，昨天改判無罪。
更一審認定，吳淑珍在案發後13年才表示曾向種村碧君說「總統府需要發票」，並沒告知用途，在媒體報導、檢調偵辦前，大眾對「國務機要費」一詞陌生，種村碧君從大學夜間部藥學系肄業，要她預見不法是「苛求」。此外，證人證詞有矛盾、臆測之處，對照種村碧君刷卡明細，也看不出她有過濾發票，因此改判無罪。
特偵組（已裁撤）偵辦陳水扁涉國務機要費、南港與龍潭購地、洗錢等案，2008年起訴陳水扁、吳淑珍及兩人兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人，其中國務機要費及洗錢案，高院更二審審理中。
北院2009年審理國務機要費案，法官認為種村碧君等人提供發票協助扁、珍詐領國務機要費，向台北地檢署告發。北檢2015年8月依貪汙罪嫌起訴種村碧君，指控吳淑珍自2002年7月起蒐集私人發票，以700多張發票詐領國務機要費的非機密費2600萬元（台幣，下同，約94萬美元），其中種村碧君提供發票135張協助詐領542萬餘元。
種村碧君（原名李碧君、李淑雅）持日本護照，掛名杏林公司董事長，歷審都否認犯罪，稱「我只是愛吃東西，全身都是發票」。更一審辯結時，她坐輪椅激動說「我什麼都不知道啦！我是冤枉的」。不過，種村碧君旅居澳洲的堂妹李慧芬證稱，2005年9月她曾質問「為什麼發票對獎後不能還給我？」她認為堂姊拿她發票做不好的事，詢問是否拿給第一家庭報帳？種村碧君一聽慌張說「沒有就是沒有」，還告訴她「不要怕，公權力還有國家資源在他們（指吳淑珍）手裡」。
一、二審判種村碧君有罪。但最高法院認為，難認種村碧君提供的發票有一定標準，是否足以推論她有加以過濾、符合吳淑珍申領國務機要費的需求實有疑慮，且二審對於種村碧君是幫助何人利用職務上機會詐取財物交代不清，相關證人證詞也矛盾，撤銷原判決，發回更審。
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