前外交官：兩岸不好 外交絕對不好

外交部前次長侯平福受訪指出，有些人以為可以斷掉所有邦交國，那是「非常錯誤的觀念」。（記者張加／攝影）

斷交對從事外交工作者而言，至為痛心。本報系聯合報訪問前外交官，普遍認為台灣維持邦交 可「部分靠美國」，但不能完全依靠，最主要還是須改善兩岸關係，「兩岸搞不好，外交絕對不好」。

外交部前次長侯平福受訪指出，兩岸關係若不改善，任何人當外交部長都一樣；關係不好是一回事，政府仍得想盡辦法建立溝通管道，才不致誤判。

駐貝里斯前大使吳建國說，「當兩岸關係好，美國會更重視台灣在美中之間的距離」，但當今政府完全跟著美國走，哪有外交戰略可言？

吳建國指出，馬政府採取「外交休兵」，當時身為邦交國大使「很有尊嚴」，不用面對友邦開價碼、若不餵飽其胃口則斷交的威脅手段；然而兩岸關係一緊張，就無法如此有尊嚴推動符合友邦需求的合作關係。

侯平福回顧，在扁政府時代派往當時關係不穩的巴拿馬，巴國高官長達九個月不見他，但他從第一夫人「布線、經營」而成功突破；他說，打好人際關係、掌握情資最為關鍵，當時得知巴國已與北京 外交談判，並打聽到價碼，台灣「再加強一點」而保住邦交。

「我們的支票 會兌現，但中共的支票不一定兌現。」侯平福說，必須讓友邦知道，「北京要照顧的太多了」。