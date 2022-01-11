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國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

兩岸外交戰 台能靠美相挺取勝？

記者郭崇倫、張加／台北11日電
台灣僅剩14個邦交國，未來兩岸外交戰，台灣能靠美國協助而取勝嗎？（本報資料照片）
台灣僅剩14個邦交國，未來兩岸外交戰，台灣能靠美國協助而取勝嗎？（本報資料照片）

蔡政府任內斷交多國，美國頻出手相挺，還通過助台固邦交的「台北法案」，尼加拉瓜卻仍與台灣斷交，成「台北法案」生效後首例。台灣邦交國僅剩14個，未來兩岸外交戰，台灣能靠美國協助而取勝嗎？

台尼斷交後不久，友邦資深外交官告訴本報系聯合報，與台維持外交關係有其「複雜的運算」，美國支持是重要因素之一，但不是唯一考量；若台灣友邦政府親美，肯定不想惹惱強大盟友，但若友邦與美國關係不佳，台灣就遭池魚之殃，就像尼加拉瓜的例子，且每逢政府更迭，都是一次新的變化與挑戰。

美國2020年通過「台北法案」，雖是為鼓勵他國與台灣增進關係，但迄今友邦常常只見華府揚起棍子，威脅要懲罰。

有些國家認為美國「偽善」

友邦外交官直說，有些國家甚至認為美國「偽善」，美國與中華民國斷交，卻要因為自己做過的事而懲罰他國？不承認中華民國的美國，助台固邦交、拓展國際空間「願意做到什麼程度」？

對於川普政府白宮國安會幕僚長、現「美國外交政策委員會」高級研究員葛雷（Alexander Gray）答覆本報系聯合報說，「台北法案」提供適當的鼓勵。友邦外交官卻說，「現在美國祭出棍子，而非胡蘿蔔」，雖然台灣友邦會將美國的反應納入考量，但對尼加拉瓜無效，因尼國已面臨許多制裁，且發現自己愈來愈孤立，需要支持、認可，因而外交轉向。他建議，台灣應促請美方採取不同政策協助鞏固邦誼，與其懲罰斷交，應鼓勵友邦留下，貿易、市場准入、援助等都是誘因。

不過，台灣仰賴美國維護邦交，也是無可奈何，譬如美國對宏都拉斯等國確有影響力，宏都拉斯總統當選人卡斯楚（Xiomara Castro）在競選期間曾說，勝選將與北京建交，美國官員赴宏國交涉後，卡斯楚陣營便改口。

卡斯楚1月底就職，台灣出席層級、與卡斯楚互動備受矚目；台灣一名熟悉中美洲的前外交官說，目前情勢不穩，非蔡總統出訪的好時機，萬一訪後關係生變，豈不讓專程道賀的總統或副總統難堪？

立陶宛抗中 背後有美支持

立陶宛雖然與台灣沒有正式邦交，但以台灣之名設處，成「抗中先鋒」，背後有華府的支持，美國以六億美元出口信貸協議相挺；但立陶宛遭北京外交經貿施壓，面臨重大損失，台灣出現矛盾與分歧，當立國總統說出「以台之名設處是錯」後，台灣便宣布設立二億美元規模的「中東歐投資基金」，鼓勵投資對台立雙邊有利的產業。

立陶宛所獲待遇，不免讓他國羨慕，台灣友邦也看在眼裡。蔡政府任內，增進非官方關係有所進展，卻痛失八個邦交國，背後有其複雜的大國競爭、各國利益、兩岸難題。「要為成功找方法，不為失敗找藉口」，挑戰一直存在，艱難處境下仍須有效保住僅剩邦交國，是時候檢討、調整台灣外交戰略。

邦交 立陶宛 尼加拉瓜

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