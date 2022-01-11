黑白集／不找戰犯 藍營也該整隊了

四大公投 落敗，國民黨 又在罷昶、中二補選遭雙殺。公投落敗，朱立倫好歹還說自己努力不夠，會「承擔責任，不找戰犯」；但此次被雙殺，竟只由發言人出面，說承接「過去的框架和任務，到此為止」，甩鍋意味濃厚。如此黨中央，如何侈談布局2022、「下架民進黨 」？

從公投到罷免及補選，說好聽是「連兩敗」，其實是「六全敗」。而且，這幾仗都是「可贏而未贏」。公投一路從遙遙領先打到敗陣，罷昶則因未達門檻惜敗，中二之役，民進黨憑空降毫無地方經營的人選就取勝。血淋淋的事實，除了口頭檢討，國民黨不該有人負責嗎？

即使不從「為敗選負責」的角度找戰犯，連戰連敗，已顯示國民黨黨務團隊問題重重。朱立倫接主席後的黨務人事布局，即遭外界質疑有「用人唯親」及「過度仰賴地方派系」的偏失。兩次操盤失利，足證此疑慮不假。

朱立倫接任主席時間尚短，但黨務團隊表現力有未逮也是事實。從秘書長角色不明、組發會成為擺設，到發言人系統淪為粉飾太平，在在顯示這個隊伍能量缺乏，必須迅即重新整隊。否則，相同的人馬同一思維，只會複製相同的失敗。

國民黨可以選擇走出連敗，但不能拒絕面對問題。龜縮不是辦法，抱殘守缺，迎來的只會是更大的挫敗。