藍遭雙殺「願扛責」 朱立倫：互批不能解決問題

國民黨主席朱立倫（右二）10日到台南大天后宮參拜，對於在中二選區落敗，表示會一肩扛起。（記者鄭惠仁／攝影）

國民黨 主席朱立倫昨天到台南與基層里長座談，對中二立委補選敗選，他說，第一時間有打電話給顏寬恒、顏清標，「對任何失敗或責難，我們會一肩扛起」，這次表現不如理想，跟支持者道歉，會更努力爭取中間選民、年輕人認同。朱立倫說，每天沉浸在互相指責或攻擊，不能解決問題，對民主制衡的道路絕不終止，努力把國民黨做得更好、更強。

中二立委補選敗選，朱立倫未出席記者會，昨天他選後首露面到台南參拜。朱說，到台南與基層座談，就是腳步不能停止，來聽地方心聲，談應該怎麼做、怎麼努力，把國民黨做得更好、更強。今年底大選布局最困難的是台南，「要從最辛苦的地方盡快提出候選人」，農曆年後就會成立提名 委員會、提名協調策略小組。

對顏家在地經營這麼久卻被林靜儀擊敗，朱立倫說，必須更努力爭取中間選民，讓淺藍選民願意站出來。國民黨不但要團結自己，也要把所有反對民進黨 鴨霸的力量整合在一起，才有機會、才有可能打敗這個海陸空、府院黨、有網軍又有媒體的民進黨，一步一腳印，才有可能谷底翻身，國民黨有太多需要做的事，百廢待舉，每天沉浸在互相指責或攻擊，不能解決問題。

國民黨立委李德維批評朱立倫「孬」。朱昨在李臉書留言，強調過去每一次戰役都不會白費，會扛起責任，深入檢討改進，為下一場戰役做準備，「我們一起努力，將國民黨凝聚成一支最強隊伍，迎向未來的勝利」。

另據中國時報報導，國民黨一個月內選戰輸三次，黨內把矛頭指向黨主席朱立倫。中廣董事長趙少康昨表示，他支持朱立倫續任黨主席，但提醒朱要擴大決策圈；趙說，這時代已經不是關起門來，幾個人可以自己想的時代，民進黨都召開選對會，國民黨應整合黨內各方力量，開始進行九合一選舉布局。

國民黨中常委、新北市議員林金結則表示，將在明天的中常會提案要求召開「黨是會議」，弄清楚國民黨到底出什麼問題，質問「到底要輸到何時？」黨中央不能輸了裝作一陣風吹過，不是打輸就算了；林認為，國民黨應徹底檢討與改變，黨的定位、價值、路線都要討論，讓民眾願支持、相信國民黨。