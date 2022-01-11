新聞評論／要甩孬洗白 朱立倫不能再想自保

國民黨 主席朱立倫在公投 及中二補選連敗受挫後，沒有第一時間出面，遭黨內同志公開批「孬」，基層怨聲不斷。朱立倫參選主席時訴求改變國民黨，應先從「改變自己」開始，放下精算自保性格，務實面對眼前挑戰，推出形象與實力俱佳的候選人，才有機會從「甩鍋」之譏變「甩孬」。

朱立倫去年上任不到一個月，刪Ｑ（罷免陳柏惟）成功當天即親自舉行記者會回應外界；9日國民黨遭逢中二立委及罷昶「雙敗」，朱不但未出席選後記者會，還由發言人當擋箭牌，直指這些失敗都是「過去設定的框架、任務」，發言火上添油，不但強化朱神隱、卸責態度，更讓因敗選情緒受挫的支持者更受傷。

為了不讓年底選舉再陷入困境，國民黨已啟動研擬選舉提名 辦法，目前朝向提出創意、年輕的人選與打法來驅動2022選戰，讓選戰調性與政黨形象年輕化。除了年輕、中間選民成為重要多數以外，選舉的關鍵因素也轉向候選人個人特質，讓優質的候選人來定義政黨、改變形象。這些都是值得勇敢跨出的「正向改變」，但這些國民黨宣告多年的「正向改變」，卻從來沒有在國民黨改革呼聲中實現，朱立倫除了要「結合反對民進黨」的力量外，提不出真正讓人願意投向國民黨的願景與行動，這樣的態度，難以讓自己和國民黨脫離困境。

從公投、中二補選到罷昶，一個月歷經三次敗選，朱立倫不是今天才感受國民黨與民意的差距，不是今天才見到台灣政治結構與社會氛圍的重大轉變，但是就是提不出明確的走向與改革方案，也展現不出朱主席的領導能力與能量，這都是朱立倫必須捫心自問的核心問題。

相較朱上次任主席仍家大業大的國民黨，沒有資源的國民黨是必須正視的殘酷現實。「一人領導，萬人之上」時代不復返，國民黨的改變沒有時間「等一個人（倫）」。