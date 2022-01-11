1個月連3敗 神隱甩鍋…藍黨內喊「朱下韓上」

國民黨中二補選、罷昶失利，黨主席朱立倫未出席選後記者會，有藍營支持高喊朱下台，讓高雄市前市長韓國瑜來任主席。（本報資料照片）

國民黨 中二補選、罷昶失利，黨主席朱立倫未出席選後記者會，以及黨中央發言人凌濤說補選、罷免都是「過去設定好的政治框架和任務」，引發黨內砲轟。國民黨立委李德維昨天直指朱立倫「孬」，將讓支持者從寒心變唾棄，要他面對敗選結果；中廣董事長趙少康 籲朱立倫不要躲，責任是延續的，躲也躲不掉。

台中立委補選國民黨落敗，國民黨台中市黨部主委林敏霖說，國民黨內部最大問題是不團結，從上到下都看得見，在上位者要去思考。台中市長盧秀燕昨表示，她是民主奉行者，只要經過民選，她尊重民意。

獨派大老辜寬敏向新北市長侯友宜喊話，要他帶領國民黨改革；國民黨內外也有「朱下韓上」說法。趙少康說，韓國瑜不會願意這時候接，他支持朱繼續做下去。侯只表示，「我們不要氣餒」，要好好做事，才能贏得民意的選擇。他是新北市長，現階段最重要的是守住疫情 ，才是他現在最重要的角色。

李德維則在臉書疾呼，「朱主席請出來面對敗選結果」，一個月輸掉三場選舉，連記者會都不開了，敗選已經很難堪，危機處理成這樣，一個「孬」字貼上身，支持者將從寒心變唾棄。昨天許多民代辦公室都接到基層抱怨電話，要求朱立倫下台負責，更嗆他帶隊都不會贏，就不要肖想自己選總統。

李德維也點名國民黨文傳會，不要只會對特定媒體釋放對黨中央有利的訊息，卻完全不顧大局，陷其他同志於不義，「文傳會的功能是讓黨更好，不是只為黨主席服務！」話說重了不好意思，但支持者不想看國民黨皮笑肉不笑，假團結，卻是隔江猶唱後庭花，真取暖，支持者要的是真正檢討。