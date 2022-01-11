民進黨選對會 決議防疫優先 選戰布局延春節後

民進黨 前天在兩場選戰中「雙贏」，昨由蔡英文主席在總統官邸親自主持「選舉對策委員會」首次會議，原本要探討2022地方選舉布局，但因最近疫情 嚴峻，會中決議將建議中執會，選舉布局期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。

副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘及操盤中二選區勝選的交通部前部長林佳龍等昨天皆與會，身處疫情熱區的桃園市長鄭文燦沒有到場。

民進黨表示，選對會兩點結論：第一，12月18日公投 及1月9日選舉結果，不論對事的公投或是對人的選舉，只要平時把執政做出績效，面對挑戰大家團結一致全力以赴；面對年底地方大選亦復如此，持續做好執政仍是當前最優先的要務，也必能奠定更好的基礎。

第二，農曆春節將屆，但考量目前國際疫情仍然嚴峻，農曆年前應以防止疫情擴散為目標；建議將舉行的中執會，將2022年選舉布局期程延至農曆春節後再行啟動。

至於林佳龍這次操盤中二補選成功，外界好奇是否將延續氣勢，於年底大選再戰台中？「正國會」立委陳亭妃昨表示，林會回歸基金會結合更多的社會力量，關懷偏鄉；但人才無法選擇戰場，只要民進黨需要他的部分，他絕對全力以赴。