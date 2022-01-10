國民黨立委補選、罷昶雙輸 朱立倫未出席記者會挨轟

台中第二選區立委補選開票結果出爐，國民黨候選人顏寬恒（中）在立委高金素梅（右）、妹妹顏莉敏（左）等人陪同下，在沙鹿競選總部宣布敗選。（記者余承翰／攝影）

昨天台中市第二選區立委補選，民進黨候選人林靜儀贏國民黨 候選人顏寬恒7840票勝選；北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免 案，雖然同意罷免票比不同意票多了1萬多票，但卻差了近4000票才達罷免門檻，林昶佐守住立委職務。

本報系聯合報報導，昨天立委補選投票 率飆出58.26%，比去年罷免陳柏惟投票率51.72%更高。其中，林靜儀在偏綠的烏日、霧峰領先近6000票奠定勝基；顏寬恒沒守住沙鹿大票倉還輸了幾百票，偏藍的龍井、大肚也落後，最後五區全敗。

對於「雙林雙贏」，加上之前的公投未過關，國民黨面臨二連敗，國民黨文傳會主委凌濤對結果表示遺憾，指「在地的民意再度被國家機器所吞噬」。對於朱立倫遭批評未出席記者會公開談話，凌濤則強調「到此為止」，朱立倫已經承接和承擔包括公投、補選和罷免「這些過去的框架和任務」。朱立倫今天赴台南展開2022布局。

顏寬恒昨晚5時45分由擔任台中市副議長的胞妹顏莉敏、立委高金素梅陪同宣布敗選。他感謝支持者，也感謝沒投給他的人，做不好的地方會繼續努力。林靜儀昨晚6時5分由競選總部主委林佳龍等人陪同宣布當選。

林昶佐得知投票結果後現身服務處發表談話表示，這次能夠守住，很感謝這段時間志工和在地議員陪同，隨即鞠躬感謝支持者。