新聞評論／連敗的國民黨 還想著歲月靜好？

國民黨「一日兩敗」，黨主席朱立倫（中）領導威信面臨空前挑戰 。（本報資料照片）

中二選區立委補選，民進黨的林靜儀勝出；顏寬恒在大本營連吃兩次敗仗，顯示顏家傳統基礎已經動搖。台北中正萬華區的罷昶案，同意票雖遠大過不同意票，卻因投票 率低而未跨過罷免 所需門檻，林昶佐得以抱著羞愧續任立委。真正難堪的是國民黨 ，面對綠營黨政要員全力出擊，藍營卻一路坐視不應戰，落得這樣的敗績，有何顏面可言？

先談中二選區的補選。蔡英文這次大肆動員黨政機器及所有綠媒圍剿顏寬恒，為林靜儀造勢，宛如牛刀殺雞，完全不符比例原則，令人反感。相對的，國民黨在提名後全程袖手旁觀，完全交給顏家自己操盤，台中市長盧秀燕直到最後一天方才現身，這是戰術上的嚴重誤判。顏寬恒上次選舉已敗給陳柏惟，這次仍因循地方派系的傳統打法，極不明智。更糟的是，國民黨旁觀他遭荼毒卻以為「哀兵戰術」仍有市場，而毫不接戰。

再看林昶佐的罷免案。罷免的「同意票」較不同意票多出1萬多票，顯示當地民眾確實不滿意林昶佐的表現；這點，對民進黨及林昶佐都是一記重拳。罷免案未過，主要是投票率僅四成二，選民投票意願太低。主要原因則是國民黨的「自殘式」操盤所致，藍營不僅內訌，還為了壓低台中的投票率故意在台北也冷漠以對，造成選民無感。

上次公投前，侯友宜曾發表「千字文」自我表白，提到要追求讓每個人「歲月靜好，安居樂業」。當然，若能夠過太平、靜好歲月，誰不想要？但在蔡政府喜好行險、專斷攬權的執政下，台灣處於民主被踐踏、人權被侵奪、國安不安穩的險境；談靜好歲月，未免太奢侈。尤其，面對一個不斷擅權擴權的執政黨，國民黨若只圖過自己安適的小日子，豈非自棄在野監督之責？