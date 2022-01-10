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最後一夜才站台…盧秀燕保持距離 派系點滴在心頭

記者 洪敬浤、陳秋雲
台中市第二選區立委補選投票前最後一夜，國民黨候選人顏寬恒（右）在沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦造勢晚會，台中市長盧秀燕（中）到場力挺。記者余承翰／攝影
台中市第二選區立委補選投票前最後一夜，國民黨候選人顏寬恒（右）在沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦造勢晚會，台中市長盧秀燕（中）到場力挺。記者余承翰／攝影

國民黨在台中市接連輸了四大公投與立委補選，先是公投集滿「四個不同意」，已讓藍營支持者不解，顏寬恒補選「孤軍奮戰」綠營大軍，台中市長盧秀燕明顯保持距離，地方派系「點滴在心頭」；盧秀燕最後一夜賣力站台，能否化解派系心結？仍有待檢驗。

去年12月四大公投，盧秀燕僅在投票前，在議會答詢時乘機表態，投票結果台中市除了公投綁大選，其他三案不同意票都大於同意票，就連盧秀燕最重視的反萊豬案也敗北；對比台中以北的藍營縣市表現，台中公投結果更像是綠營縣市。

公投結束後，新北市長侯友宜一度被當成藍營戰犯，對於盧秀燕執政的台中市，支持者擔心公投不理想，會否連累年底連任亮紅燈？而心中更想問的是，為什麼「媽媽市長」不挺四大公投案？為什麼不明確表態？

9日的立委補選被視為年底市長前哨戰，民進黨一舉扳倒顏家士氣大振，從得票來看，民進黨在五個行政區都贏，堪稱大獲全勝；不過，顏寬恒在府院黨「國家隊」焦土轟炸下，還能搶下8萬餘票，代表顏家組織仍保有實力。

顏家對這場補選感受深刻，顏寬恒深陷家族違建、占用國土等爭議，幾乎是「孤軍奮戰」，直到選前捷運正英路站設站爭議，藍營民代、市府才對外說明，能否有效化解攻勢？從選舉結果可以推測。

外有民進黨凌厲攻勢，顏寬恒胞妹顏莉敏用「卑鄙無恥至極」形容，可見其深惡痛絕；對於藍營內部，盧秀燕四度與顏寬恒同台，卻留待最後一夜才喊「從頭到尾唯一支持」，聽在「博感情」的派系人士耳中，肯定「很有感覺」。

對盧秀燕而言，執政三年民調支持度高，在台中「超級搖擺」政治結構上，「市政優先」、「不談政治」是盧爭取中間選民的關鍵力量；對藍營乃至地方派系而言，公投到補選失利埋下的心結，是否發酵值得觀察。

公投 民進黨 投票

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