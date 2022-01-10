我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

迷信組織票…顏家本營失守 派系不再是必勝保證

記者鄭媁、陳秋雲／台北10日電
台中第二選區立委補選開票結果9日出爐，國民黨候選人顏寬恒在沙鹿競選總部宣布敗選，支持者面色凝重。（記者余承翰／攝影）
台中第二選區立委補選開票結果9日出爐，國民黨候選人顏寬恒在沙鹿競選總部宣布敗選，支持者面色凝重。（記者余承翰／攝影）

台中市第二選區立委補選落幕，顏家連大本營沙鹿區都失守，國民黨內人士坦言，網路世代崛起，本來對地方派系就會有鬆動，未來要單靠組織力量，以目前大環境之下，確實很難成為勝選保證，國民黨不能再迷信固守組織票，在空戰、形象、網路方面都要加強。

黨內人士表示，在競選期間，因顏家擔心形成政黨對決，婉拒黨中央或黨團輔選，對照民進黨傾力輪番助陣，國民黨無空軍輔助的作戰模式有調整空間。國民黨立委評估，如今資源式微，黨中央應有認知各方面力量必須彼此搭配，地方組織固然重要，但空軍也是很重要的一塊。

不過，也有藍營立委認為，某些非都會選區仍十分看重基本盤，若空戰真的有效，蔡英文賴清德傾力輔選，2020大選很可能早已拿下七、八成國會席次，可見有些板塊還是難以撼動，這也說明陸軍組織系統的重要性，黨中央與地方諸侯、民代之間，要更成為服務關係，而非過去的上對下關係。

中二選區人口結構正在改變，近十年來移入人口成長1萬8000多人，主要集中沙鹿、烏日地區；顏家昔日的組織系統，未必能觸及選區新移民，本屆立委選舉，顏寬恒輸給陳柏惟5000餘票，顏家這兩年試圖強化在地組織，從補選結果來看，仍無法突破。

國民黨立委賴士葆建議，國民黨可思考如何透過網路傳播力道，將地方組織系統強化、再生，黨內從市黨部、區黨部以降，透過網路串連，以哏圖、懶人包快速傳達政績、反擊執政黨抹黑，透過群組轉發下去，蒐集輿情速度也可以快很多。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，這次沙鹿區也輸對手林靜儀，確實令人訝異，顯見動員力道沒有完全催出來，未來選戰，國民黨如何在組織動員上更綿密，需要再檢討。

國民黨 賴清德 蔡英文

上一則

最後一夜才站台…盧秀燕保持距離 派系點滴在心頭

下一則

台灣去年人均負債24.8萬 年增1萬元

延伸閱讀

林靜儀台中補選勝出 給陳柏惟大擁抱 陳：我沒要哭

林靜儀台中補選勝出 給陳柏惟大擁抱 陳：我沒要哭
林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮
罷昶案票數未過門檻 林昶佐：感謝大家都守住了

罷昶案票數未過門檻 林昶佐：感謝大家都守住了
中二補選、罷昶1/9決戰 投票率是勝負關鍵

中二補選、罷昶1/9決戰 投票率是勝負關鍵

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天