迷信組織票…顏家本營失守 派系不再是必勝保證

台中第二選區立委補選開票結果9日出爐，國民黨候選人顏寬恒在沙鹿競選總部宣布敗選，支持者面色凝重。（記者余承翰／攝影）

台中市第二選區立委補選落幕，顏家連大本營沙鹿區都失守，國民黨 內人士坦言，網路世代崛起，本來對地方派系就會有鬆動，未來要單靠組織力量，以目前大環境之下，確實很難成為勝選保證，國民黨不能再迷信固守組織票，在空戰、形象、網路方面都要加強。

黨內人士表示，在競選期間，因顏家擔心形成政黨對決，婉拒黨中央或黨團輔選，對照民進黨傾力輪番助陣，國民黨無空軍輔助的作戰模式有調整空間。國民黨立委評估，如今資源式微，黨中央應有認知各方面力量必須彼此搭配，地方組織固然重要，但空軍也是很重要的一塊。

不過，也有藍營立委認為，某些非都會選區仍十分看重基本盤，若空戰真的有效，蔡英文 、賴清德 傾力輔選，2020大選很可能早已拿下七、八成國會席次，可見有些板塊還是難以撼動，這也說明陸軍組織系統的重要性，黨中央與地方諸侯、民代之間，要更成為服務關係，而非過去的上對下關係。

中二選區人口結構正在改變，近十年來移入人口成長1萬8000多人，主要集中沙鹿、烏日地區；顏家昔日的組織系統，未必能觸及選區新移民，本屆立委選舉，顏寬恒輸給陳柏惟5000餘票，顏家這兩年試圖強化在地組織，從補選結果來看，仍無法突破。

國民黨立委賴士葆建議，國民黨可思考如何透過網路傳播力道，將地方組織系統強化、再生，黨內從市黨部、區黨部以降，透過網路串連，以哏圖、懶人包快速傳達政績、反擊執政黨抹黑，透過群組轉發下去，蒐集輿情速度也可以快很多。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，這次沙鹿區也輸對手林靜儀，確實令人訝異，顯見動員力道沒有完全催出來，未來選戰，國民黨如何在組織動員上更綿密，需要再檢討。