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若國民黨諸侯繼續獨善其身 「大選危機」才開始

記者 李光儀
新北市長侯友宜。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜。記者陳正興／攝影

四大公投後，台中市第二選區補選和台北市第五選區罷免案，國民黨再度遭遇雙敗。總結自去年朱立倫接任國民黨主席，只贏了一場小的「刪Q」之戰；接下來的兩場戰役，連續敗北。國民黨連戰連敗的主因，還是在於自身戰略設定不明、戰術執行荒腔走板。展望接下來的2022年九合一選戰，和2024年總統、立委選戰，國民黨的下一波危機，恐怕才剛剛開始。

四大公投是民進黨操作政黨對決到極致的一次大戰，結果四案反對票皆多於同意票。於是國民黨更換戰略方針，對接下來的補選、罷免採取避免政黨對決的戰略。

國民黨避免政黨對決，但民進黨仍用直球對決，演變的結果，就是國民黨對於這兩戰顯現了相當的消極程度，台中市長盧秀燕到選前之夜，才為顏寬恒背書表示支持。反觀民進黨卻是傾巢而出，不惜動用行政資源，將顏家徹底妖魔化。

公投之敗，國民黨認為是操作政黨對決過度，但在國民黨擁有最多資源的縣市長層級，卻是一個大斷層。兩大最有實力的諸侯新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，對國民黨主張，不是站在對立面，就是置之不理，國民黨不齊心，才是關鍵。

這次補選、罷免戰，國民黨主張避免政黨對決，變成訴求尊重在地意見。訴諸在地選擇，不失為一種選擇，但這絕非意味國民黨應該對補選和罷免之戰，袖手旁觀，或切割處理。補選之戰，國民黨幾乎全部交給顏家，自甘於變成側翼和第二線作戰，面對民進黨的濫用行政資源追殺，國民黨缺乏強有力的反擊。

這次補選的失利，如果能給國民黨和所有諸侯一些警惕，那還算是有正面作用；如果是讓國民黨實力派人物更獨善其身，黨主席朱立倫更只把自己關在小圈圈裡決策，那國民黨的更大危機，才剛剛開始。

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