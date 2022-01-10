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選罷雙輸責任切割？游淑慧嘆：國民黨2022命運難料

記者林麗玉／台北10日電
台北市議員游淑慧。(本報資料照片)
台北市議員游淑慧。(本報資料照片)

台中第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案昨天結果出爐，國民黨遭雙殺，對於國民黨主席朱立倫昨日神隱，國民黨北市議員游淑慧今天在臉書寫道，無需搶做責任切割，這不是承接過去的框架或任務，有沒有好好盡力打每一場戰，支持者和外界都看在眼裏。她甚至提到，「看到寬恒經歷的過程，就想到2022即將面臨選戰的我們，命運難料！」

對於國民黨發言人兼文傳會主委凌濤昨在記者會中表示，朱主席在上任3個月又4天過程，承擔罷免、公投、補選等過去設定的框架跟任務，但「到此為止」，強調將全黨一致努力2022。

游淑慧有感而發地在臉書說，「輸就一起認、一起擔、一起扛」，無需搶做責任切割，這於事無補，而且讓人驚愕。

游說，公投案的成案，是許多志工朋友在街頭日復一日擺攤連署，幾十萬支持者一張一張地連署，最後才成案。「這不是承接過去的框架或任務，而是我們共同努力、一起認同的公投案。」

游淑慧提到，國民黨不可能百戰百勝，但有沒有好好盡力打每一場戰，支持者和外界都看在眼裡。再三受挫，就算不找戰犯，但總要自省檢討、勇敢面對…，粉飾太平或避重就輕，只會增加負評。

游說，政黨本應該是「同黨一命、榮辱與共」；但國民黨卻常常被質疑「各自算計、明哲保身」。「看到顏寬恒經歷的過程，就想到2022即將面臨選戰的我們，命運難料！」

游淑慧說，有的人繼續安靜沉默，有的人慣例大喊團結。但其實更多的人灰心無力、搖頭嘆息。國民黨風雨飄搖、千瘡百孔，但不要連基本的勇氣都失去了。「敢戰願戰的勇氣、承擔結果的勇氣、自我檢討的勇氣、再接再厲的勇氣。」游更在文末標註「輾轉難眠。」

游淑慧的貼文一出，底下也湧入數百網友留言，有網友說，「講白了，請朱立倫即刻站出來面對三連敗的責任，不然2022KMT不但兵敗如山倒，2024更會淪為第二大在野黨！」

國民黨 公投 罷免

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