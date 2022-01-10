雙敗後…藍現危機感 民眾黨：北市長之戰棄保難免

綠營「雙林雙贏」目標達陣，民眾黨憂心台北市副市長黃珊珊競逐台北市長之戰被操作棄保。（中央社）

台中第二選區立委補選與無黨籍立委林昶佐罷免 案結果出爐，綠營「雙林雙贏」目標達陣。民眾黨人士分析，此兩案仍回歸藍綠對決，雖對民眾黨無直接影響，但綠營全勝將使其年底大選氣勢上漲；年底大選關鍵的台北市長一役，恐促使藍軍大團結，操作棄保副市長黃珊珊，黃必須力拚民調 「三腳督」（三足鼎立），才有突圍的可能。

民眾黨人士分析，雖然中二立委補選柯文哲 未表明立場，但日前柯文哲媽媽與顏寬恒同台一事，柯文哲「百分百知情」，除引發黨內批評聲浪，柯文哲也恐被解讀為暗助顏寬恒，對民眾黨形象有損。

柯文哲9日也被問及媽媽與顏寬恒同台，是否為了民眾黨插旗中部、布局議員選舉？不過，柯文哲表示，「沒有那麼權謀」，他已經跟媽媽說，「拜拜就拜拜，不要到處亂吃飯」。

對罷昶案，民眾黨人士表示，雖黨內有不同聲音，但柯文哲定調不表態，「此次罷免沒有民眾黨的角色」，但恐牽動台北市長選情，民眾黨支持的副市長黃珊珊，更可能面臨「內憂外患」。

黨內部分，有黨員不滿黃珊珊未加入民眾黨，卻可以用黨的資源曝光、參選。民眾黨立委蔡壁如表示，以民眾黨員立場，當然希望黃能代表民眾黨出來選，但以大時代來講，也許可以推無黨籍。黨內人士也分析，柯文哲屬意黃以無黨籍參選，才能將第三勢力得票最大化。

在民進黨喊出「雙林雙贏」目標達陣後，民眾黨內人士表示，綠營氣勢上升，將使藍營出現危機感，在北市長選戰中大團結，以民眾黨、黃珊珊目前支持結構較偏藍下，若藍綠皆推出強力人選，黃恐被國民黨操作棄保，因此黃必須在藍綠人選未確定前積極拉抬聲勢，避免民調落後過多，「三腳督」情況下才有勝算。