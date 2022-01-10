「罷昶」雖守住 民進黨仍添憂：未催出基本盤

罷免案未通過，「罷昶總部」工作人員在開票後彼此安慰。（記者黃義書／攝影）

台北市中正、萬華區林昶佐罷免 案驚險未過關，此結局也牽動藍綠2022台北市長布局。綠營分析，儘管罷昶未過，但開票數卻不理想；這次罷昶是蔡總統直接下動員令，卻未催出綠基本盤，號召不出過去群眾的熱情，關係著「後蔡英文時代」權力掌控恐有所動搖。

另有民進黨 人士認為，此役與年底北市長選舉並無絕對關聯，雖然罷免案未通過，但北市對民進黨來說仍是艱困選區，若國民黨 推出立委蔣萬安參選市長，以蔣現有的人氣，民進黨恐怕會陷入苦戰。

民進黨已針對年底地方選舉成立「選舉對策委員會」，六都將由黨主席蔡英文徵召，但目前台北市、新北市及桃園市等北部三都皆呈現找不到人的窘境。雖然黨內陸續有人點名衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍及前副總統陳建仁參戰，但各派系各有擁護者，接下來須由選對會各派系代表討論之後，才會明朗。

中廣董事長趙少康表示，同意罷昶的票數超過不同意，可惜投票率不夠高，跨不過罷免門檻，如果國民黨基層早一點整合，一定可以成功；民進黨把一個地方罷免案打成總統級選戰，最後不同意罷免的票數還是少於同意，再度證明蔡英文在首都的影響力持續下降。

立委林昶佐（中）在罷免案未通過後出面表示，面對罷免、公投、補選、再罷免，感謝大家都守住了。（記者胡經周／攝影）

罷昶團隊：林昶佐已成跛腳立委

「清林散昶」團隊發言人高毓安指稱，儘管罷免林昶佐失敗，但林昶佐已成「跛腳立委」，「如果我是林昶佐會感到很羞愧」；罷昶總部總指揮姚冠均說，罷免沒有成功，但以老百姓的力量讓政治人物正視民眾生活，花幾萬元台幣就可以打成這樣已經很不錯，雖敗猶榮。

罷昶案距通過門檻僅差3900多票，國民黨內人士認為，同意票比預期高，確實是「意外的收穫」；至於對年底台北市長選情的評估，以及可能人選蔣萬安是否會造成影響，黨內普遍不看壞，評估「仍很正面」。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，民進黨傾全黨之力，但國民黨中央一直都把「罷昶」定位為公民團體運動，不希望罷免運動成為政黨對決，這樣的結果，對接下來的地方選舉更樂觀。有藍營人士也認為，蔣萬安在這場罷免案走中性路線，繼續加強基層服務，罷免結果不受影響。

但國民黨議員游淑慧則說，罷昶加上中二「雙敗」，會讓很多支持者對國民黨失望的心情雪上加霜，有可能轉投民眾黨，期待民眾黨能抗衡民進黨，這是市長選舉的警訊，「民眾黨如果拿兩成選票，蔣萬安就危險了」。

綠營人士說，反罷昶開票不理想，對於接下來蔡英文想要主導的2022北市長人選，黨內恐出現雜音。還有綠營人士憂心，現在民進黨在台北市的最大警訊，就是號召不出過去更多群眾的熱情，以這次罷免為例，民進黨動用多少資源才有這樣的結果，對比韓國瑜新書發表就可以找到這麼多人，民進黨中央要去思考，「為何現在的支持者，變得這麼不熱情？」