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林靜儀橫掃8萬多票當選立委 喊話顏寬恒跟上民主轉型浪潮

記者趙容萱／台中報導
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀(中)晚間6點多上台宣布當選。記者黃仲裕／攝影

台灣台中立委第二選區立委補選結果揭曉，民進黨候選人林靜儀競選總部主委林佳龍，9日晚6點多自行宣布當選。林靜儀說，對手是很強對手，希望對手家族能跟上民主浪潮，轉型到對人民更謙卑，當你手上有權力時，要記得權力是人民的。

根據選委會統計，中2選區立委補選選舉人數為29萬5985人，分別為沙鹿區7萬3747人，龍井區6萬2196人，烏日區6萬1395人，霧峰區5萬3253人，大肚區4萬5394人。共5人參選，依抽籤號次分別為台灣股票黨張烱春1號，無黨籍林金連2號、無黨籍李昇翰3號、民進黨林靜儀4號、國民黨顏寬恒5號。

林靜儀競選總部9日下午4時30分在烏日日出停車場直播開票，支持者湧入現場關心選情，擺放300張椅子全滿，支持者緊盯舞台開票牆，緊盯舞台開票牆，隨著票數不斷跳動，現場氣氛相當緊張，支持者不斷歡呼聲不斷，高喊「凍選！」

林靜儀競總在下午5時54分宣布，票數破8萬票，自行宣布當選，目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。現場「凍蒜！」聲不斷。

林靜儀說，感謝競選團隊，謝謝陳世凱、陳柏惟勇氣，讓她，辛苦了，各位愛台灣的年輕人，這是她第一次參選艱困選區，包括蔡英文總統等黨公職員、幹部，台灣基進夥伴以及志工在選舉過風吹日曬雨淋掃街、輔選，感謝每一位朋友，為民主在中二選區「發芽」，開出自由的花朵。

林靜儀指出，中二選舉是台灣民主關鍵1役，大家都出力，她也感受全台民眾的關心。她也感謝中二選區民眾，把選票決定，未來她要與鄉親一起來打拚。她也要告訴對手，他的紥實，對人民更卑，當你選上有權，記得權是人民的，在民主轉型能跟得上民主浪潮，良性競爭有利於地方，盼大家都是台派、都為地方、台灣打拚。

此區有山有海，很美麗，有資源與未來，第二選區值得更好，值得一起手牽手來打拚；中2選區在人民力量下，她要和人民向前行，她是台中市第二選區立委，一起與選民一起打拚。

林佳龍說，這次選舉選很辛苦、有意義，林靜儀能順利當選，花若盛開，蝴蝶自來，中二選區開了自由的花，這是競選團隊與全民一起寫下歷史，中止惡霸，還權於民，他相信林靜儀會全力為鄉親服務，大家都是林靜儀的後盾，讓自由的花盛開在大肚山、大肚溪。

蔡其昌說，林靜儀在短時間以她雙手懇託，這場選舉是人民勝利，陳柏惟很認真，罷免是沒道理的，我們做過的事，歷史會記錄，人民會看見，選舉期間，很多不公不義的事，人民以手中選票決定。他告訴林靜儀，服務中2選區、傾聽民意，就從明天開始，讓中2選區、讓台灣愈來愈好。

陳柏惟說，他2019年參選中二選區選舉，他4年選5遍，這4年讓想參政的年輕人、年輕政黨體驗政治脈絡，無論是選舉、公投、補選。這次補選，證罷免讓中二空轉2年。顏寬恒連二次失敗，是屆連敗二次，也證明「人民，你們贏了」。他這2年打拚會移交給林靜儀，設服務處，感謝大家支持。

台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀晚間6點多自行宣布當選，她與團隊鞠躬感謝支持...
台中立委補選揭曉，民進黨候選人林靜儀晚間6點多自行宣布當選，她與團隊鞠躬感謝支持者。記者黃仲裕／攝影

開票 陳柏惟 罷免

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