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中二補選、罷昶1/9決戰 投票率是勝負關鍵

台灣新聞組／台北9日電
中二補選選前之夜，民進黨候選人林靜儀（中）在烏日高鐵旁舉行，蔡英文總統（右）與台中市前市長林佳龍（左）站台，全力催票。（記者黃仲裕／攝影）
中二補選選前之夜，民進黨候選人林靜儀（中）在烏日高鐵旁舉行，蔡英文總統（右）與台中市前市長林佳龍（左）站台，全力催票。（記者黃仲裕／攝影）

台中立委第二選區補選和立委林昶佐罷免案今天投票，蔡英文總統、副總統賴清德出席台中和台北的選前之夜，府黨大催票；台中市長盧秀燕壓軸相挺國民黨候選人顏寬恒，住院的前立委顏清標女兒顏莉敏眼眶泛紅說，「這款政府為了這席立委秀下限，我爸爸沒辦法來，要拜託大家支持」。

中二補選成為全台焦點，形成空降天王對決在地顏家，藍綠評估，投票率成為勝負關鍵，預估輸贏約千票。

選前最後一天，藍綠車隊掃街，昨早分別直搗對手大本營。民進黨候選人林靜儀在烏日日出停車場舉辦選前之夜，蔡英文總統和副總統賴清德到場助選。蔡英文說，「在這區拉票、投票都有點緊張，甚至聽說前腳剛走，後腳就有人關切」，要用選票改變家族政治、派系政治。

賴清德說，希望中二選區可以終結黑金政治，讓選區民眾不再驚恐，力抗顏家壟斷政治的力量。林靜儀說，中二選區有高鐵、航空站、港口，十多年來卻是土地與選票權力的提款機，她參選是對抗不公不義，要為選區找到未來。

顏寬恒昨晚從沙鹿競選總部步行出發，沿途支持者與立委高金素梅、江啟臣等人加入，沙鹿造勢晚會湧入2000多人，連周邊巷弄都塞爆，但選前因病住院的顏清標最後未現身。江啟臣說，這次補選是惡質選舉、凌虐霸凌。高金素梅說，「如果標哥是黑道，民進黨才是有組織的黑道」。

盧秀燕壓軸登場，還給顏寬恒一個大擁抱。盧秀燕砲轟陳柏惟「上次選上的被罷免，四年任期浪費一半時間，路不熟、工作不會作」；她也批評林靜儀，「對手那麼厲害，反正落選後去中央當官，可以當到行政院長，下次還能選總統」。盧秀燕也說，她從頭到尾唯一支持顏寬恒，但她不是為顏家助選，而是台中海線需要好立委。

顏寬恒說，這次參選「萬箭穿心」，打壓抹黑不斷，但這兩年建設停滯，他為了故鄉參選；他父親應該來感謝大家，但因身體不舒服沒來，希望能與海線鄉親迎接勝利。

罷昶部分，林昶佐昨晚舉辦「終結惡戰，團結之夜」晚會，蔡英文、賴清德均到場力挺。壓軸致詞的蔡英文略帶沙啞說，疫情變化，防疫人員沒日沒夜在拚，唯有終結惡意罷免，才能國家安定。

林昶佐說，惡質罷免由北到南已經一年多，政治人物遇到抹黑就要想辦法克服，因為疫情，萬華遇到這麼多困難，現在還要把過去影片翻出來，每看一次就想流淚，「我很感動，絕對不能被罷免」。

罷昶團體則在西門紅樓前舉辦「散昶最終戰」晚會，主持人嗆聲「林昶佐回去唱歌」，高喊「萬華不是破口」。中廣董事長趙少康說，民進黨就算中二選區和林昶佐落選，立院席次也不會少，蔡英文卻連一席都不放過，因為她怕變成「跛腳總統」，要罷免林昶佐，「給蔡英文一點顏色看看」。

台中市第二選區立委補選投票前最後一夜，國民黨候選人顏寬恒（中）在沙鹿保安宮三山國...
台中市第二選區立委補選投票前最後一夜，國民黨候選人顏寬恒（中）在沙鹿保安宮三山國王廟旁舉辦造勢晚會，台中市長盧秀燕（左）壓軸相挺。（記者余承翰／攝影）

蔡英文 罷免 賴清德

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