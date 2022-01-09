綠拔台中釘子戶 中二補選選戰了結舊恨 更像江湖

中二選區選前之夜，國民黨候選人顏寬恒在沙鹿辦造勢晚會，現場上千名支持者高喊「凍蒜」。（記者余承翰／攝影）

2013年立委補選，藍綠激戰，前立委顏清標形容是「五個大人打一個小孩」；今天的中二補選，民進黨 再進擊，宛如「五個巨人打一個小孩」。當年勝出的顏寬恒以不到一個百分點、千餘票決勝負，如今情勢更險峻，形同顏家政治命脈殊死戰。

「標哥是拚老命在戰。」地方操盤人士一語道破，選前三天，顏清標氣急攻心住院急診，數十年的喝花酒、炒地皮、黑道分子等爭議全炸開，新仇舊恨要在這次補選一次了結，「不只是選戰，更像江湖」。

顏家就像台中海線的大釘子戶，加上鎮瀾宮光環，每次民進黨喊出「決戰中台灣」，就要面臨「顏家的考驗」。每次媽祖起駕，顏清標都給足朝野面子，但每次選舉，藍綠又變成楚河漢界。

民進黨派出犀利的前立委林靜儀，具備女性、醫師專業特質，一刀切割顏家草莽本質，府院黨大軍出籠，加上空軍狂轟，民進黨要扳倒的不只是顏家，還要刨掉地方傳統勢力的盤根錯節，為年底選戰剷除路障，顏家的對手不只是林靜儀。

顏寬恒9年前「代父出征」，當時顏清標因案將入獄服刑，顏家摔落谷底，靠派系實力，顏寬恒以1138票、低於1個百分點慘勝。這股勢力隨台中縣市合併、人口結構改變，顏家中二板塊逐漸鬆動。

中二選區的沙鹿、烏日，十年來人口增加上萬人，以年輕人居多，住在社區大樓，成為傳統派系動員不到的死角，卻是綠營成長的養分。

綜觀歷次選舉，顏家在大本營沙鹿可拿下六成鐵票，近兩次立委選舉，得票卻消失兩個百分點，烏日向來綠略大於藍，顏家在烏日少輸為贏，必須在沙鹿大贏補票。顏寬恒這次補選推出數十場親子活動，在龍井與台中市長盧秀燕同台時，因為穿錯「老虎裝」被取笑，看似與選舉無關，卻是顏家接觸「台中新住民」策略。

另一個關鍵選區是退休 公教居多的霧峰，外傳顏清標多次親到霧峰固樁，近兩屆立委選舉，顏寬恒上屆在霧峰贏500多票，本屆在霧峰輸給對手陳柏惟1400票，霧峰部分地區的農會經營已有「綠化」趨勢，霧峰不再是藍營鐵票區，綠營更喊出「得霧峰，顏家敗」。

藍營長期在農會、水利會的優勢也被顛覆，水利會改官派後被綠營刨根，農會系統有藍也有綠，加上單一選區補選，全國檢警調緊盯，派系「傳統選舉手法」難以施展，成為顏家的劣勢，綠營的優勢。

蔡總統、副總統賴清德 多次站台力挺林靜儀，相較之下，盧秀燕僅四度與顏寬恒同台，最後兩人雖在選前之夜同場大擁抱，但選民各有感受。

府、院、黨、媒體、網軍猶如「五大巨人」聯手空炸，顏家地面部隊能否再次挺住，今天將一決勝負。