立委補選牽動中市長布局 藍：罷昶不影響台北市版塊

無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，藍營人士表示，林罷免案不影響台北市版塊。（本報資料照片）

台中市立委第二選區補選與北市立委林昶佐罷免 案今天投票，牽動年底縣市長選情。藍營人士表示，中二補選影響較大，前立委陳柏惟被罷免，若讓民進黨 候選人林靜儀當選，印證國民黨 支持度未回歸，民進黨動員有效，台中市長盧秀燕要爭取連任將面對更多挑戰，而林罷免案則不影響台北市版塊。

民進黨人士表示，「雙林」選戰對年底選戰有不同意義，評估林昶佐罷免案是審慎樂觀，符合該選區過去幾次選戰的綠營得票狀況，但因北市整體結構仍是藍大於綠，對台北市長選舉影響仍有限，且目前也沒觀察到「罷昶」選戰熱度有外溢到其他周邊台北市選區的狀況。

綠營人士指出，相較之下，中二選區補選較具指標意義，若林靜儀能當選，不僅象徵瓦解國民黨地方勢力，更為原本不被看好的2022年綠營台中市長選戰注入一劑強心針；這場補選已有下屆台中市長前哨戰意味，「不只是一場補選」，蔡英文總統、副總統賴清德才會在面臨防疫壓力下也要在選前之夜站台。

布局台北市長選戰，國民黨台北市黨部初步構想在2月底、3月初舉辦黨內初選。被勸進參選的國民黨立委蔣萬安動態受關注。蔣萬安昨說，接下來大家最關心的還是希望能夠守住這一次疫情。至於跨選區成立萬華服務處，是否為參選市長起手式？蔣萬安表示，走入地方，深入人群，為民眾服務，一直是他的初衷。

國民黨團副書記長李德維表示，中二立委補選若能勝選，對台中市長盧秀燕連任選情當然加分；林昶佐若能罷免成功，當然也可以在四大公投後，讓國民黨的士氣有所回升，都能贏最好，有利於年底選戰，希望最後都能力挽狂瀾。

他說，若罷昶失利，立委席次維持現狀，再加上國民黨自始都是輔助角色，並未深度動員，罷免結果對年底台北市長選戰影響有限。

但李德維認為，今天的選舉、罷免結果對年底台中市與台北市兩都選舉，中二選區立委補選還是影響比較大。

有藍委則表示，中二選區國民黨立委候選人顏寬恒當選、林昶佐罷免成功，當然最好，若結果都正好相反，對國民黨還是一大衝擊。