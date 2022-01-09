我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

立委補選牽動中市長布局 藍：罷昶不影響台北市版塊

記者周志豪、蔡晉宇／台北9日電
無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，藍營人士表示，林罷免案不影響台北市版塊。（本報資料照片）
無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，藍營人士表示，林罷免案不影響台北市版塊。（本報資料照片）

台中市立委第二選區補選與北市立委林昶佐罷免案今天投票，牽動年底縣市長選情。藍營人士表示，中二補選影響較大，前立委陳柏惟被罷免，若讓民進黨候選人林靜儀當選，印證國民黨支持度未回歸，民進黨動員有效，台中市長盧秀燕要爭取連任將面對更多挑戰，而林罷免案則不影響台北市版塊。

民進黨人士表示，「雙林」選戰對年底選戰有不同意義，評估林昶佐罷免案是審慎樂觀，符合該選區過去幾次選戰的綠營得票狀況，但因北市整體結構仍是藍大於綠，對台北市長選舉影響仍有限，且目前也沒觀察到「罷昶」選戰熱度有外溢到其他周邊台北市選區的狀況。

綠營人士指出，相較之下，中二選區補選較具指標意義，若林靜儀能當選，不僅象徵瓦解國民黨地方勢力，更為原本不被看好的2022年綠營台中市長選戰注入一劑強心針；這場補選已有下屆台中市長前哨戰意味，「不只是一場補選」，蔡英文總統、副總統賴清德才會在面臨防疫壓力下也要在選前之夜站台。

布局台北市長選戰，國民黨台北市黨部初步構想在2月底、3月初舉辦黨內初選。被勸進參選的國民黨立委蔣萬安動態受關注。蔣萬安昨說，接下來大家最關心的還是希望能夠守住這一次疫情。至於跨選區成立萬華服務處，是否為參選市長起手式？蔣萬安表示，走入地方，深入人群，為民眾服務，一直是他的初衷。

國民黨團副書記長李德維表示，中二立委補選若能勝選，對台中市長盧秀燕連任選情當然加分；林昶佐若能罷免成功，當然也可以在四大公投後，讓國民黨的士氣有所回升，都能贏最好，有利於年底選戰，希望最後都能力挽狂瀾。

他說，若罷昶失利，立委席次維持現狀，再加上國民黨自始都是輔助角色，並未深度動員，罷免結果對年底台北市長選戰影響有限。

但李德維認為，今天的選舉、罷免結果對年底台中市與台北市兩都選舉，中二選區立委補選還是影響比較大。

有藍委則表示，中二選區國民黨立委候選人顏寬恒當選、林昶佐罷免成功，當然最好，若結果都正好相反，對國民黨還是一大衝擊。

國民黨 罷免 民進黨

上一則

處理議顏堂原地打轉 藍批NCC如東廠打手

下一則

去年入出境旅客史上新低 桃機貨運衝280萬噸創高

延伸閱讀

中二、罷昶衝擊二都市長選戰？國民黨：台中影響大、台北小

中二、罷昶衝擊二都市長選戰？國民黨：台中影響大、台北小
府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

府院不同調？蘇貞昌不出席造勢 3巨頭選前夜「缺一角」

趙少康高呼投票：反萊豬的票可罷昶

趙少康高呼投票：反萊豬的票可罷昶
國家機器救昶？童仲彥爆：罷免前發紓困金

國家機器救昶？童仲彥爆：罷免前發紓困金

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫