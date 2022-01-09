我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

黑白集／修憲媚俗化 該修的是政客的心

黑白集
修憲已媚俗化，圖為立法院外觀。（記者陳正興／攝影）
修憲已媚俗化，圖為立法院外觀。（記者陳正興／攝影）

立法院舉行修憲委員會議，國民黨接連退席和缺席，抗議民進黨霸道主導議程。民進黨團總召柯建銘揚言，國民黨不來，修憲列車照開，儼然修憲方向已定，不惜輾壓民意，照走流程。

柯建銘痛批國民黨，「歷史會給你們鞭屍」。民進黨擅長鞭屍歷史，國民黨恐懼歷史鞕屍。民進黨的確抓到了國民黨的要害，國民黨會不會因此被綁上民進黨的修憲列車軌道，等待歷史輾壓？

這次修憲，朝野提案高達75個。剛性憲法原不應輕易言修，政客認為千瘡百孔又不敢言廢立新，於是除參政年齡下修、降低修憲門檻、廢考監、內閣制或總統制外，從人性尊嚴、兒童權、數位權、環境權到動物權，都要求入憲。其實許多提案或不須修憲，或無視現實，甚或純為蹭憲法高度以搏選票。

即使修憲已媚俗化，執政黨仍缺乏尋求全民共識的誠意，連李、扁時代先召開國是會議的慣例都無意為之，只想挾多數硬上，為大選鋪路、累積相罵本的痕跡明顯。

無獨有偶，作為憲法守護者的憲法法庭，媚俗程度超越政客，逕以「Taiwan Constitutional Court」命名，成了「台灣國」憲法法庭，曝光後又悄悄改名。連守護哪國憲法都搖擺不定，如何奢談護憲？

政客媚俗面對憲法，早已偏離憲政初心。只想修憲，無心行憲護憲；該修的不是憲法，是政客之心！

國民黨 民進黨 國是會議

上一則

罷昶9日落幕 「白色力量」虎視耽耽 「萬安警報」響起

下一則

處理議顏堂原地打轉 藍批NCC如東廠打手

延伸閱讀

修憲國民黨缺席 柯建銘：列車照開

修憲國民黨缺席 柯建銘：列車照開
綠搶推修憲、地制法 在野批急就章「開大家玩笑嗎？」

綠搶推修憲、地制法 在野批急就章「開大家玩笑嗎？」
黑白集／想當「新竹王」破局 柯建銘心魔現形

黑白集／想當「新竹王」破局 柯建銘心魔現形
「竹竹併」注定趕不上2022選舉 藍諷林智堅等選2026

「竹竹併」注定趕不上2022選舉 藍諷林智堅等選2026

熱門新聞

民俗專家廖大乙表示，生肖屬羊、豬、兔者運勢佳，有機會升官發財。圖／本報系資料照

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

2022-01-02 12:18
台大校方證實木子小姐死訊是假消息。取材自Instagram

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

2022-01-03 23:57
101大樓前信義路近松智路口空地，由元利機構引進並將打造國際知名飯店品牌四季酒店。記者曾學仁／攝影

奢華飯店「四季」看上台北信義計畫區 將打造頂級地標

2022-01-02 17:58
張庭、林瑞陽夫婦公司資金遭凍結。圖／摘自張庭微博

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

2022-01-02 17:12
台南市區裡的大型電子看板最近都出現台積電的徵才廣告。記者修瑞瑩／攝影

台積電到底有多缺工？ 從台南市區街景就能看出來

2022-01-02 19:34
台灣大學4日傳出一名21歲李姓女大生墜樓，送醫不治，證實是網紅「木子小姐」。(取材自Instagram)

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

2022-01-05 20:03

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫