黑白集／修憲媚俗化 該修的是政客的心

修憲已媚俗化，圖為立法院外觀。（記者陳正興／攝影）

立法院舉行修憲委員會議，國民黨 接連退席和缺席，抗議民進黨 霸道主導議程。民進黨團總召柯建銘揚言，國民黨不來，修憲列車照開，儼然修憲方向已定，不惜輾壓民意，照走流程。

柯建銘痛批國民黨，「歷史會給你們鞭屍」。民進黨擅長鞭屍歷史，國民黨恐懼歷史鞕屍。民進黨的確抓到了國民黨的要害，國民黨會不會因此被綁上民進黨的修憲列車軌道，等待歷史輾壓？

這次修憲，朝野提案高達75個。剛性憲法原不應輕易言修，政客認為千瘡百孔又不敢言廢立新，於是除參政年齡下修、降低修憲門檻、廢考監、內閣制或總統制外，從人性尊嚴、兒童權、數位權、環境權到動物權，都要求入憲。其實許多提案或不須修憲，或無視現實，甚或純為蹭憲法高度以搏選票。

即使修憲已媚俗化，執政黨仍缺乏尋求全民共識的誠意，連李、扁時代先召開國是會議 的慣例都無意為之，只想挾多數硬上，為大選鋪路、累積相罵本的痕跡明顯。

無獨有偶，作為憲法守護者的憲法法庭，媚俗程度超越政客，逕以「Taiwan Constitutional Court」命名，成了「台灣國」憲法法庭，曝光後又悄悄改名。連守護哪國憲法都搖擺不定，如何奢談護憲？

政客媚俗面對憲法，早已偏離憲政初心。只想修憲，無心行憲護憲；該修的不是憲法，是政客之心！